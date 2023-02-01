拜登将在布林肯访华后发表国情咨文谈中俄“挑战”

俄罗斯

美国白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）周二（1月31日）表示：美国总统拜登预计在将在布林肯访华后发表国情咨文，谈中俄带来的“挑战”。

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柯比表示：拜登是“真正团结了（国际）伙伴的总统，特别是北约联盟，以应对俄罗斯的战争，他付出了如此多的努力，以确保我们能在全球范围内，迎接中华人民共和国带来的挑战”。

柯比补充说：“你可以想像，总统将希望与美国人民进行这种讨论。”

俄乌战争爆发已将满一年。北京一直拒绝就此谴责俄罗斯。日前，俄罗斯外交部称，中国国家主席习近平2月打算访问莫斯科，暗示习近平访俄日期可能是俄罗斯入侵乌克兰的2月24日，但中国外交部发言人拒绝对此发表评论。

美国国务卿布林肯将于2月5至6日访问中国，这是G20峰会拜习会后，两国最高级的政治交流。柯比表示：“中美是世界上最重要的双边关系”。

外界预计：布林肯将和北京讨论俄乌战争，并寻求恢复因为去年8月时任美国国会众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台后，美中之间中断的两国军事和气候议题对话。

布林肯此次访华是否顺利？可能将影响到习近平对其访问俄罗斯的日程和内容安排，甚至影响到中国对俄罗斯的支持程度。中俄关系正成为习近平向布林肯施压的一个筹码, 而美方将计就计，把总统发表国情咨文的时间放在布林肯访华后的即日。

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