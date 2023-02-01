疫情未彻底过 高尔夫中国站赛取消

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尽管中国希望尽快恢复各个方面正常状态，女子高尔夫国际赛事组织者还是决定取消下个月原定在海南岛举行的国际比赛。该组织者称原因是中国疫情未了。

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据法新社今天报道称，国际女子高尔夫赛组织者1日表示，由于疫情状况，原定于3月初在中国举行的女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）蓝湾锦标赛已经被取消了。

长达在三年的清零措施之后，中国在12月突然取消了对疫情的大部分限制措施，导致在之后的几天里，患病人数激增。根据官方数据，随着病人数量的持续下降，现在已经在一定程度上恢复了正常。

但LPGA仍然决定取消在热带岛屿海南（中国南部）举行的赛事，理由是新冠疫情问题还在。

不过该组织声明说，这一决定是根据中国高尔夫协会（CGA）的建议做出的。

蓝湾锦标赛原定于3月9日至12日举行。上一次举办是在2018年，由于新冠病毒疫情在2020年和2021年均被取消。

中国海南的比赛将是2023年LPGA巡回赛的七个亚洲站之一，世界上最好的女球手将获得总额为1.014亿美元（9320万欧元）的奖金。

除了2022年2月至3月的北京奥运会和残奥会之外，中国去年取消或推迟了本应举办的多项重大国际体育赛事。中国把原定将于2023年9月23日至10月8日在杭州（东部）举办2022年亚运会，推迟一年。

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