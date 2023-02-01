终止13年升 香港楼价去年跌15.6% 创24年最大跌幅 拖累负资产飙升22倍至18年新高

香港/楼市

受疫情及加息等因素影响，香港去年楼价终止十三年的升势，大幅下跌15.59%，创二十四年以来最大年度跌幅。影响之下，物业市值资不抵债的「负资产」宗数，在去年第四季末按季飊升近22倍至12164宗，创近十八年新高；涉及金额亦按季遽增21倍至662.52亿港元(下同，折算约77.8亿欧元)，创十九年以来新高。当局强调，银行按揭业务风险可控；地产中介则预料，本地正在复常，负资产情况应不会恶化。

广告 继续浏览后续

曾是港人梦魇的负资产，宗数在上季飊升至高於2008年金融海啸时的一万馀宗，达到超过1.2万宗，为2005年首季後新高。根据金融管理局昨（1月31日）天公布，有关宗数占整体住宅按揭宗数的2.1%；另外，同期负资产按揭涉及金额662.5亿元，占未偿还贷款总额的3.66%；无抵押部分金额则急升近42倍至接近25.2亿元，意味香港银行在按揭市场需承担25.2亿的坏帐风险。

该局副总裁阮国恒指出解释，上季负资产住宅按揭贷款宗数大幅上升，主要由於楼价经历去年首三季下跌8.5%後，第四季再跌7.7%。金管局又指出，负资产个案主要来自按揭成数一般较高的贷款，例如涉及银行职员的住屋按揭贷款和按揭保险计划。

地产业界解释，银行一般会向员工提供较高成数按揭贷款作为员工福利，部分银行更会向员工表供十成按揭；至於接揭保险计划则是上届政府协助市民置业而又有保楼市之效的措施，计划在2019年10月扩大了市民可以九成按揭贷坎的楼价上限一倍至800万，去年初再将楼价上限提升至1000万，令按保计划新批宗数由不足二万宗推高到四丶五万宗。

阮国恒强调，按揭保险计划下的贷款占比虽较大，但最新拖欠比率只是0.01%，比银行业整体按揭贷款去年底的拖欠比率0.06%更低，显示按保贷款质素良好，整体银行按揭业务风险可控。

负资产高峰时自杀率破纪录 当局称现时金融风险可控

地产中介的中原地产按揭董事总经理王美凤亦认为，负资产宗数上升带来的实质信贷风险及市场风险仍然甚低，因为拖欠比率极低，银行亦未录得拖欠三个月以上的负资产按揭纪录；3.5%的失业率属甚低水平；平均45%以下的供款负担比率，以及57%的平均按揭成数仍属低水平。

中文大学经济系副教授庄太量预计，香港正在复常，负资产宗数应不会再大幅上升，但现时仍有「移民盘」等待消化，楼价要在年中才会有上升空间，但升幅亦不会巨大。中大另一经济学者李兆波更指出，即使中港「通关」亦不会出现过往大量陆客来港置业的情况，一是人少，二是中国经济情况转变亦令来港者的资金不像过往宽裕。

香港回归中国前，不少港人相信楼价只升不跌，但1997年亚洲金融风暴令楼价在一年间大跌三到五成，出现楼价低於原先向银行贷款以置业的楼宇按揭款项的负资产现象，加上经济转差导致失业率上升，在无力供款下，不少人的按揭物业被银行没收，有人更因此走上自杀的绝路。

根据金管局资料，香港负资产问题最严重的时期是「沙士」(SARS音译，中国称非典型肺炎，简称非典)尾声时的2003年6月，当时有超过10.5万宗负资产按揭，占所有按揭的22%，涉及金额达1650亿元，按揭金额与抵押的比例为128%，估计这些贷款的无抵押部分约值360亿。受影响的屋苑，楼价在十多年後仍未回复高峰价，而负资产宗数在2016年第四季才跌至零水平，近年保持在数百宗的水平。

对应香港大学赛马会防止自杀研究中心数据，2003年沙士爆发，当年内每10万人有18.6人自杀，破香港自杀率纪历新高，数字於翌年开始回落，截至2021年，每10万人有12人自杀。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅