美国或开发印度顶替中国供应链

美国/印度/供应链

美国总统拜登政府官员本周与一个印度官员代表团和美国行业高管举行了会议，寻求促进在印度的技术发展和投资。华尔街日报今天分析称，这是美国打造中国替代选项的更广泛行动的一部分。

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据华尔街日报署名Vivian Salama报道称，美国寻求将印度作为替代中国的供应链选项。

美国推动将关键技术供应链从中国和其他一些国家转走之际，拜登政府正向印度寻求帮助。美国称中国等国利用这些技术破坏全球安全。

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)周二告诉记者，中国不断扩大的全球影响力所带来的挑战，对印度政府的理念产生了深刻影响，对其他国家政府也是如此。他表示，这方面因素构成了此次讨论的背景。

上述会议举行前，美国与日本和荷兰达成协议，开始限制向中国出口先进的芯片制造设备，这也是拜登政府通过阻止获得先进技术的机会来减缓中国军事发展所采取的相关举措。

美国官员希望这些出口限制在印度和其他地方创造机会。虽然印度不在世界最大半导体生产国之列，但印度政府力求让该国在半导体领域成为更有分量的参与者。对于希望实现供应来源多样化的众多行业来说，印度是一个有吸引力的合作伙伴。该国有14亿人口，拥有大量的劳动力，且成本相对较低。

该报道说，这些会议突显出美国通过与其他国家结盟来应对中国挑战的更广泛努力。拜登政府优先考虑华盛顿与所谓的“四国联盟”的关系。该联盟包括印度、澳大利亚、日本和美国，重点是对抗中国。

一位政府高官表示，美国总统拜登确信，如果没有美印之间密切的伙伴关系作为核心，应对当今世界任何重大挑战的成功且持久的努力......都不会见效。

该报称，但最近几个月的一些挑战使美印关系变得紧张。印度对乌克兰战争保持了中立立场，继续以折扣价从俄罗斯购买石油，还回绝了拜登政府提出的以美国供应取代俄罗斯石油的建议。印度非但没有减少，还增加了对俄罗斯原油的进口。印度还对拜登政府执政两年以来美国驻印度大使依然空缺表示了失望。本月早些时候，白宫向参议院提交了去年未能获得参议院确认的几十名总统提名的人选。

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