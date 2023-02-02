中国官媒罕见直播地方新闻发布 江西定调胡鑫宇自缢死亡但未消舆论疑虑

中国/胡鑫宇离奇死亡案

中国江西上饶胡鑫宇死亡事件新闻发布会2日举行。警方认定胡鑫宇系自缢死亡，尸体发现地是原始第一现场。警方强调胡鑫宇有厌世表现。不过，舆论对胡鑫宇案的疑虑并未消除。据美媒称，对比去年发生在江苏丰县的“铁链女”事件与河北的“唐山打人”事件轰动全国，官方只是以文字通报案件终结。此次胡鑫宇案，官方选择召开新闻发布会，并邀请记者现场提问。

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据自由亚洲今天报道称，中国官方新闻发布会认定为胡鑫宇自缢死亡。本周四上午十点，当地警方等部门在铅山县的胡鑫宇案新闻发布会上，认定胡鑫宇是自缢死亡，尸体发现地是原始第一现场。

上饶市铅山县致远中学的15岁男生胡鑫宇在失踪106天后，遗体上周末在金鸡山粮仓大院内被发现。惟该案疑点重重，包括警方组织数千人进行搜索，为何未发现遗体、一根鞋带可悬吊一百多斤重的死者等。

据警方发言人胡满松说：“2023年1月28日，胡鑫宇尸体被发现。在国内权威刑事技术专家技术指导下，省、市、县公安机构联合组成专班，通过调查、访问、现场勘察、尸体检验、物证检验鉴定等工作，认定胡某宇系自缢死亡，尸体发现地为第一现场。”

警方通报称，尸体发现地是原始第一现场，无打斗或拖拽痕迹。尸体颈部缢索由两根白色鞋带相接而成，在靠近尸体头部的围墙内侧红石凸出部位，发现黑色录音笔一支。各脏器在位无缺失，但均腐败。

不过，有网民通过视频公开测试鞋带承受力，三名男子用鞋带模仿自尽，发现鞋带难以承受一百多斤重量，立即被扯断。对此，有网民说，胡鑫宇的鞋带莫非是定制的。

该报道称，警方还称胡鑫宇录音笔中的两段音频清晰表达了自杀意愿，有家属代表和委托的律师全程见证鉴定过程，录音内容不存在人为合成、篡改情况。警方说，在去年10月14日下午5时40分及晚上11时08分，胡鑫宇录制的两段音频清晰表达了自杀意愿。

据警方称，“认为胡鑫宇性格内向温和、孤独，在意他人看法，少与人做深入的思想情感沟通，情感支持缺失，缺少情绪宣泄渠道，常有避世想法，具有随时随地在书本上记录自己情绪、想法的习惯。”

据自由时报今天说，中国15岁少年胡鑫宇离奇死亡案疑点重重，江西官方今（2）日召开记者会，定调胡鑫宇是轻生死亡，中国媒体亦随之曝光胡男生前日记和社群软件内容，指他曾在文章留下负面字眼，也曾提到自己“试着销声匿迹”，认为活着没意思。

胡鑫宇于去年10月14日失踪，警方曾在其寄宿学校致远高中搜索附近山区，却一无所获，最终胡鑫宇被人发现陈尸在距离学校数百公尺的树林内，此案引起中国网友关注，直指警方办案不力，竟在其失踪106天后才寻获遗体。

据新头壳今天引述一项在推特上进行的投票显示，有高达 70% 的中国网友认为中国警方在说谎，坚信胡鑫宇的死因并不单纯。

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