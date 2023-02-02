中日外长电话会谈：双方关系面临诸多悬而未决问题

秦刚

日本外务省通告说： 2 月 2 日，从晚上 10 点开始，日本外务大臣林芳正与中国外长秦刚进行了约 50 分钟的电话会谈。

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中国外长秦刚首先自我介绍，并对日本1月下旬在长崎县西海岸沉没的香港注册货船的搜救活动表示赞赏。日本外务大臣林芳正祝贺秦刚就任外长，表示愿与秦刚外长合作，实现构建“建设性稳定关系”的大方向，两国领导人提出了类似的想法并成为重要共识。

日本外相表示，日中关系面临诸多问题和悬而未决的问题，日本国内舆论对华态度极为严峻。日本外相再次对包括尖阁诸岛周边局势在内的东海、中国在日本附近日益活跃的军事活动（包括与俄罗斯的协调）以及南海、香港、新疆维吾尔自治区的局势表示严重关切。日本外相还表达了台海和平与稳定的重要性。此外，林大臣就在华拘留日本人等案件，再次基于日方立场提出要求。日方还强烈呼吁尽快取消对日本食品的进口限制。

日本外相谈到了在绿色经济、医疗、护理、保健等领域开展互利合作以及包括青年交流在内的人文交流的重要性。他表示，确保透明、可预测和公平的商业环境以及确保日本企业的合法经济活动很重要，并再次强烈敦促中国采取适当措施。

两国外长就乌克兰局势交换了意见，并确认他们将继续密切协调应对朝鲜问题，包括立即解决绑架问题。此外，日本将从今年起成为安理会成员，并将加强在联合国安理会的沟通。就中国在既定国际规则下为国际社会作出积极贡献的重要性，日本外相表示希望中国在气候变化、开发性金融等国际问题上作为负责任的大国共同行动。

两国外长一致认为，他们将继续在包括首脑会议和外长级别在内的各层级密切沟通。

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