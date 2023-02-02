抖音再受打击：美民主党参议员呼吁封禁

美国/抖音

有抖音（TikTok ）标识的图片 2019年2月21日 资料照片

又一名知名民主党人士加入了共和党人士寻求牵制TikTok的行动，参议员Michael Bennet（民主党籍，科罗拉多州）呼吁苹果公司和谷歌(Google)在各自的应用商店中下架这个中国人拥有的视频平台。

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据华尔街日报今天报道称，TikTok再受打击，美国一名民主党参议员呼吁封禁。

美国参议员Michael Bennet呼吁苹果公司和谷歌在各自的应用商店中下架TikTok这个中国人拥有的视频平台。情报委员会成员、参议员Michael Bennet表示，中国政府可能要求提供美国用户的数据。

美国共和党人士一直是TikTok最直言不讳的批评者，但在最近几周，伊利诺伊州的民主党众议员Raja Krishnamoorthi与加入共和党人人士的阵营，一起提出立法，要彻底封杀TikTok。

参议员Bennet周四致函苹果公司首席执行官库克(Tim Cook)和谷歌及其母公司Alphabet Inc. (GOOG)的首席执行官皮采(Sundar Picha)，称TikTok构成国家安全风险，因为按照中国法律，各公司都必须遵守来自北京方面的与国家情报行动有关的任何要求。

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