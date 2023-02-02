港媒字里行间探寻中国下届副总理人选

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香港01今天报道1月31日举行的中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习会议，从会议内容以及出席会议者探找下届中国政府副总理可能人选。据该报，刘国中、何立峰、张国清或是国务院副总理热门人选。

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香港01今天的撰文说，政治局集体学习释放信号，副总理人选逐渐明朗。

依照该报分析，1月31日中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习，由中央政治局委员自学并交流工作体会，尹力、刘国中、何立峰、张国清、陈吉宁、黄坤明结合分管领域和地方的工作作了发言。这说明尹力、刘国中、何立峰、张国清、陈吉宁、黄坤明负责的工作与加快构建新发展格局有关，而尹力、陈吉宁、黄坤明均是地方大员，意味着刘国中、何立峰、张国清或是国务院副总理热门人选。

自去年中国共产党二十大结束后，新当选的二十届政治局委员大部分已经基本确定职务，只剩下少数职务尚未公布。其中一个原因是由于与全国人大、国务院相关的领导职务任命，要等全国“两会”召开。从过去惯例来看，全国人大除委员长由政治局常委担任、第一副委员长由政治局委员担任之外，国务院的四位副总理，通常排名第一的副总理由政治局常委担任，其余三位副总理则由政治局委员担任。

该报称，刘国中、何立峰、张国清三位的职务至今都未公布，估计是因为他们的职务要等到全国“两会”召开。

据该报也称，当然以上只是基于公开讯息和惯例的推测，具体还有待正式任命。但随着时间推移，二十届政治局委员的去向讯息逐渐多起来，国务院副总理的人选正变得明朗。

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