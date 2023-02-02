美军上将称美中2025年开战，美智库学者不以为然

解放军

在新华社发布的这张照片中，2022年8月7日，中国人民解放军东部战区司令部的战机在台湾岛周边进行联合作战训练。

美国空军4星上将、空中机动司令部司令米尼汉（Mike Minihan）一份致其部属的内部备忘录近日在网络上流传，经五角大楼证实确有其事，米尼汉研判美中两军2025年将有一战。美国《国会山报》（THE HILL）2日引述美国知名智库做中国研究的学者报导，学者们大多对米尼汉的研判不以为然。

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与米尼汉的指称相类似的，还有前美国印太司令部司令戴维森（Philip Scot Davidson），他预测的2027年前，解放军将犯台。美国海军军令部长吉尔迪（Michael M. Gilday）去年10月也曾警告，中国最快在去年底前对台动武。

华府智库“史汀生中心”（Stimson Center）中国计划主任孙韵（Yun Sun）对《国会山报》表示，她从事中国研究这个圈子的同僚中，大多数不认为北京很可能在今后5年内攻台。

孙韵表示，这不是我们头一次看到一名现役或退役军事将领出来说，“我们即将与中国开战”，“但当各位听到像这样的评估，你就得对其细节非常谨慎”。孙韵并强调，米尼汉说是“直觉告诉他”，而非“情报评估”。尤其他是现役将领，执掌空中机动司令部，备战并打胜仗是军方职责，所以军方的评估应来自许多案例、不同的观点，而非“政治评估”。

华府智库“新美国安全中心”（Centre for a New American Security）专研美中关系的高级研究员斯托克斯（Jacob Stokes）将米尼汉的备忘录，视为1个希望准备好任何想定状况的“呼吁”，不论什么时候可能到来。

斯托克斯向《国会山报》说，该备忘录其实是试图说出“解放军犯台是一个挑战，会在比近期内还短的时间内来临”，做为将一种急迫性和现实主义添加到空中机动司令部负责实施的计划、作战行动与训练类型中的方法。斯托克斯认为该备忘录就是“某种个人意见”，米尼汉的分析当然不是大部分美国政府官员或专家迄今针对中国意见的评估。

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