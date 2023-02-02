美国重开驻所罗门群岛大使馆 聚焦与中国缠斗争影响

美国/南太平洋/中国/重开使馆

美国今天重新开放了驻所罗门群岛大使馆，此馆曾在30年前关闭。法新社说，美国大使馆是在与中国的竞争中重新开放的。

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在与中国在南太平洋地区的竞争日益激烈的背景下，美国在关闭大使馆30年后于周四重新开放了驻所罗门群岛大使馆。

美国国务卿布林肯在一份声明中说，美国大使馆的重新开放标志着美国"对所罗门群岛人民和我们在亚太地区的合作伙伴的再次承诺"。

据法新社说，冷战结束后，美国于1993年关闭了驻所罗门群岛首都霍尼亚拉的大使馆，美国届时曾重组外交使团，除了关闭，还重新配置了美国的优先事项。而现在，美国大使馆的重新开放是在所罗门群岛总理马纳塞-索加瓦雷于2022年与中国签署了一项范围广泛且内容不明确的安全协议之后。以美国和澳大利亚为首的许多西方国家担心，该安全协议将使中国加强在太平洋地区的军事存在。

在美国大使馆重新开馆开幕式上，美国驻霍尼亚拉代理代表、美国外交官拉塞尔-科诺说，美国使馆将成为美国政府和所罗门群岛之间的一个 "关键性平台"。

据所罗门群岛的外交秘书科林-贝克说，美国大使馆的重新开放受到所罗门群岛政府和人民的欢迎。

法新社说，但在首都的街头，人们的反应不一。

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