中国外交部官网批美国“长臂管辖” 就曝中国气球美国上空“间谍”案

中国/美国/“长臂管辖”

中国气球被美国与加拿大追踪发现在美加上空漂浮飞行，两国均指控是间谍气球，案发轰动世界。美国国务卿布林肯在美国国内压力下，快刀斩乱麻迅速决定推迟出访中国行程。此前数时，中国外交部官网北京时间下午16点后，发布批判文告，批美国滥施“长臂管辖”。

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据中国外交部官网2月3日发文，批美国滥施“长臂管辖”及其危害。

长篇文章分引言、 美国“长臂管辖”的基本情况、 美国“长臂管辖”的实施与扩张、 美国“长臂管辖”的危害以及结束语，严厉批评美国“长臂管辖”。

中国外交部的批评文告，称美国的“长臂管辖”波及制裁很多国家，并例举历史上美国“长臂管辖”制裁事件，提及中国、俄罗斯、伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴、法国、英国、德国、日本等多个国家的名字。

但该批文没有提及美国对俄罗斯发动侵略乌克兰战争所推出一系列制裁措施。中国外交部并引用美国塔夫茨大学教授德雷兹纳在《外交事务》杂志发表文章批评称，美国历届政府滥用经济胁迫和经济暴力手段，将制裁作为解决外交问题的首选方案，非但起不到效果，还造成人道主义灾难。

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