中国大气球飞北美 美加惊指间谍 北京息事宁人

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美国和加拿大今天都在追踪至少一个飞越北美的中国气球，怀疑是中国的间谍行为。但是北京方面敦促美加不要 "把事情说得夸张太过分"，许诺查一查这个气球事情。

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法新社今天自华盛顿的报道称，发现中国飞北美气球这一事件，重新点燃了华盛顿和北京之间的紧张关系，气球事件发生在美国国务卿布林肯计划访问中国启程前两天。

在接受询问时，美国国务院拒绝透露这一事件是否对这次访问有影响，这是2018年以来，美国国务卿第一次访问中国。

在北京，中国政府保证说对这一气球"正在进行核查"。但是，中国外交部发言人毛宁警告媒体说：“在事实确定之前就进行猜测，把事情吹得天花乱坠，无助于事情妥善解决。”她说："作为一个负责任的国家，中国一直严格遵守国际法，无意侵犯一个主权国家的领土和领空。" 她还呼吁冷静和谨慎地处理此气球案。

据美国五角大楼周四宣布，一个气球进入了美国领空。加拿大政府周五说，该国正在调查 "第二个潜在的气球事件"。

一位不愿透露姓名的美国国防部高级官员周四告诉记者，应总统拜登的要求，五角大楼考虑击落气球，但由于可能的碎片对地面上的人构成风险，因此决定放弃此方案。但他说：“我们毫不怀疑，这个气球起源于中国。”

这位官员说："我们正在采取措施保护敏感信息不被间谍收集。" 官员同时强调气球间谍设备 "在信息收集方面的能力有限"。

据官员描述，这是一个尺寸相当大的气球。同一消息来源说，"我们认为它足够大，如果在人口稠密地区上空被击落，气球装置碎片可能会造成损害"。

据五角大楼发言人帕特-赖德说，美国和加拿大航空航天防御司令部（Norad）正在监测该气球的飞行路径。该官员说，"该气球目前的飞行高度远远高于商业航空交通。他在一份声明中说：“气球对地面上的人不构成任何军事或物理威胁。”

加拿大国防部在一份声公告中安抚说："加拿大人是安全的，加拿大正在采取措施确保加拿大空域的安全，包括监测可能发生的第二次气球事件。"

加拿大国防部没有详细说明是否有新的气球案件。

加拿大没有提到中国的名字。

但加拿大国防部说：加拿大的情报机构正在与美国合作，并继续采取一切必要措施，保护加拿大的敏感信息免受外国情报威胁。

据美国国防部高级官员说："显然，这个气球是用来监视的，它目前的轨迹将飞经敏感地点上空，"包括美国空军基地和战略导弹发射井，他指的是西北部的蒙大拿州。

据消息人士称，该气球大约两天前进入美国领空。美国情报部门说已经在监测气球，他还说，这不是美国军方第一次看到这种气球入侵。然而，这一次，气球在美国领空停留的时间更长。据同一消息来源称，战斗机在蒙大拿州上空接近了这个飘飞器。

美国称已经向中国当局提出了气球问题。

美国众议院共和党议长凯文-麦卡锡谴责一个无耻地无视美国主权的中国的破坏稳定的行动。他呼吁拜登 "不要保持沉默"。

美国国务卿布林肯定于接下来的本周日和下周一访问中国，这将是美国国务卿自2018年10月以来首次访问中国，中美两国正在寻求防止它们之间的高度紧张关系升级为公开冲突。两国众多争论的问题中包括中国声称是其领土一部分的台湾，以及中国在东南亚的活动。

法新社说，在菲律宾，美国国防部长奥斯汀周四签署了一些协议，以加强美国在菲律宾的军事存在，以应对中国。

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