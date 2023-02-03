华日：所知中国“间谍”气球1 2 3

中国/美国/气球事件

美国国防部报告发现一个巨型气球，并怀疑是间谍气球。

美国五角大楼报告本周在美国大陆上空追踪到官员们所称一个中国侦察气球，华尔街日报今天发文介绍此事的来龙去脉。

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据华尔街日报今天称，五角大楼本周在美国大陆上空追踪到官员们所称一个中国侦察气球，而几天后，为修复两国关系，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)计划访问中国。以下是huar知道的情况。

侦察气球是在哪里被看到的？

据一位美国官员表示，本周早些时候有人在一架商用飞机上观察到这个气球在蒙大拿州上空飞行，此前该气球已飞越了阿留申群岛和加拿大上空。蒙大拿州是美国陆基核导弹发射井所在地。五角大楼称，该气球飞越了几个“敏感 ”地区。

什么是间谍气球？

据专家表示，气球几十年前就开始被用于监视目的，包括在冷战的高峰期。智库机构Foundation for Defense of Democracies的高级研究员和中国问题专家Craig Singleton称，气球可以被用于各种任务，包括监视、跟踪导弹威胁以及作为通信链接的节点。

Singleton称，五角大楼去年改变了此前做法，增加了对“充气高空装置 ”的拨款，部分原因是这些装置追踪高超音速武器的潜力。高超音速武器的速度是音速的许多倍，中国和俄罗斯正在研发此类武器。

Singleton表示：“在一个大国竞争重新开始的时代，我们看到冷战时期的一项工具再次被使用。”

中国涉嫌收集了哪些信息？

目前还不得而知。由于未被美国防空系统探测到，该气球似乎不太可能使用的是雷达或其他电子发射手段，因为这样做的话会暴露目标。

这个气球现在何处？

一位高级国防官员说，该气球仍在美国上空漂浮。这位官员没有说明气球目前的位置或行进方向，仅表示正在追踪其动向。

这种情况以前发生过吗？

美国官员称，中国曾向美国大陆上空发送侦察气球，至少有过几次这样的情况。

近年来，日本上空也出现过高空气球，比如2020年在日本东北地区上空发现了一个高空气球，下面悬浮着一个十字形物体。日本防卫大臣当时表示，正在密切监测该气球。

为什么是气球而不是间谍卫星？

据专家称，气球成本比间谍卫星要低得多，而且“徘徊时间”更长，也就是说，它们的移动速度更慢，可以在更长时间里观察某一特定区域。它们可以用来增强卫星观测。

技术公司专家称气球可以在原地漂浮数周甚至数月，利用太阳能电池板为气球上的电池充电。

这一事件对美中关系意味着什么？

就美中紧张关系而言，这起事件发生的时间颇为微妙，正值布林肯即将访华之际。一位美国官员告诉《华尔街日报》(The Wall Street Journal)，美国国务院召见了中国驻美大使馆的最高外交官，“传达一条非常明确和鲜明的信息"。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%97%B4%E8%B0%8D%E6%B0%94%E7%90%83%E9%A3%9E%E8%B6%8A%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%B8%8A%E7%A9%BA-%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BA%86%E8%A7%A3%E5%93%AA%E4%BA%9B%E4%BF%A1%E6%81%AF-11675392307

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