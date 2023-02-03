印尼总统呼吁东盟峰会不要成为大国角力竞技场

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东盟外长于2月3日周五在雅加达举行第一天会议，印尼总统佐科·维多多呼吁峰会不要成为大国代理人的竞技场。

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印度尼西亚总统佐科·维多多今天周五在东盟外长级别会议上讲话，表示东盟“不能成为任何人代理人的战场” ，东盟应致力地区和平与稳定。

印尼担任今年东盟轮值主席国，东盟各国外长今天在雅加达召开一系列会议，美国和中国代表经常参与。

一些国家在南海边界问题上与北京之间关系紧张，存有争端。中国声称对几乎整个南中国海拥有主权， 导致一些国家寻求美国的安全保护来应对中国，而其他东盟成员国则在其他问题上支持北京。

本次为期两天的会议定主要讨论 2021 年缅甸军政府政变引发的缅甸危机。

缅甸仍然是东盟成员，不过缅甸军政府官员被禁止参加东盟高层会议，原因是在东盟斡旋，为恢复缅甸军方与反对派之间的和平局势达成的5点共识，但时至今日缺乏进展，该协议包括立即停止暴力活动，保持最大程度克制，各方应展开建设性对话等。

缅甸军政权外交部长缺席本次东盟外长会议。东盟曾要求“非政治”代表出席本次会议，但遭到缅甸军政府的拒绝。

东盟成立于 1967 年，旨在促进区域合作，十个成员国包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、文莱、越南、老挝、柬埔寨和缅甸。

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