因“间谍”气球 布林肯推迟访华 特朗普网呼“击落它”

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据美国广播公司新闻报道，美国国务卿布林肯推迟了原定即将开始的对中国的访问。消息称此决定与中国间谍气球被追踪到飞越北美有关。中国刚刚承认该气球中国所属，并对气球误飞进美国领空表示遗憾。

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据路透社引述ABC新闻称，美国国务卿布林肯因间谍气球事件推迟中国之行。ABC消息说，布林肯不想通过取消访问来夸大局势，但也不希望这一事件主导他与中国官员的会谈。

中国早些时候对所称“民用”飞艇误入美国领土表示遗憾，但这一事件在美国引发了政治骚动。

五角大楼发言人空军准将帕特里克莱德周四告诉记者，政府正在跟踪美国大陆上空的一个高空监视气球，并表示它“在远高于商业空中交通的高度飞行，不存在军事或物理威胁对地面人员的威胁。美国官员周四表示，美国军方领导人周三曾考虑在蒙大拿州上空击落气球，但由于碎片的安全风险，总统拜登最终决定反对。

共和党参议员汤姆科顿曾呼吁布林肯取消他的行程，而共和党前总统特朗普已宣布成为 2024 年的总统候选人，在他的 Truth 社交媒体平台上发布了“击落气球！” 的号角性质的短信。

在周五的一份声明中，中国外交部表示，该气球用于民用气象和其他科学目的，并对飞艇误入美国领空表示遗憾。中国表示将继续与美国沟通，以“妥善处理”这一突发情况。中国政府发言人早些时候表示，“中国无意侵犯任何主权国家的领土和领空。”

美国官员表示，他们通过外交渠道向中国同行提出了此事。一位美国官员说：“我们已经向他们传达了我们对待这个问题的严肃态度。”

一位美国官员表示，该气球被评估为“从情报收集的角度来看具有有限的附加价值”。一位美国官员说，当气球进入美国领空时，美国“监控”了气球，并用美军飞机对气球进行了观察。

一位美国官员表示，飞行路线将使气球飞越多个敏感地点，但没有提供细节。蒙大拿州的马尔姆斯特罗姆空军基地拥有 150 个洲际弹道导弹发射井。

这一消息最初是在周四传出的，当时中央情报局局长威廉·伯恩斯在华盛顿乔治城大学的一次活动中发表讲话，他称中国是美国面临的“最大地缘政治挑战”。

参议院情报委员会最高共和党参议员马可·卢比奥表示，间谍气球令人担忧，但并不令人意外。卢比奥在推特上说：“在过去 5 年里，北京针对我们国家的间谍活动变得更加激烈和厚颜无耻。”

蒙大拿州比林斯机场发布了地面停止指令，因为军方动员了包括 F-22 战斗机在内的武器装备，以备拜登随时下令击落气球。

防御专家约翰帕拉奇尼估计气球的大小相当于三辆公共汽车的长度。

周三拍摄的比林斯居民蔡斯·多克说，起初他以为这是一颗星星。

“但我认为这有点疯狂，因为当时是光天化日，当我看着它时，它太大了，不可能成为一颗星星，”他告诉路透社。

路透社引述保卫民主基金会中国问题专家克雷格·辛格尔顿表示，这种气球在冷战时期曾被美国和苏联广泛使用，是一种低成本的情报收集方式。

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