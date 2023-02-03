美国中情局长伯恩斯警告不要低估习近平对台湾强烈野心

伯恩斯

美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）表示：人们不该低估中俄之间的伙伴关系, 习近平对台湾的野心还很强烈。虽然俄军在俄乌战争中的糟糕表现，会让习近平感到“惊讶和不安”，同时可能也让他有所清醒，并试图从中吸取教训。

广告 继续浏览后续

路透社报道：美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）2月2日在华盛顿乔治城大学（Georgetown University）的一场外交政策活动上分析指出：习近平对台湾的野心还很强烈。他警告围绕台湾而发生的冲突将会对所有掺和进来的人来说“非常不幸”。

伯恩斯还说，“就情报而言”，美国知道习近平曾命令军队准备好在2027年之前入侵民主自治的台湾。“目前，这并不意味着他决定在2027年或其他任何一年进行入侵，但这提醒人们他关注的重点和野心的严重性。” “根据我们在中央情报局的评估，我不会低估习主席在台湾问题上的野心。”

伯恩斯还指出中俄友谊并非全无上限，他说：“我认为低估双方对这种伙伴关係的承诺是错误的，但这并不是完全没有界限的友谊。”

日前俄罗斯外交部表示，普京已正式邀请习近平今年春天访问莫斯科，但中方尚未证实。此外，近期巴西总统呼吁，中国是时候该出面调停俄乌战争，但中方在此事上未做正面回应。

对于俄乌战事俄罗斯近几周取得的进展，伯恩斯说接下来的半年对乌克兰来说将会是关键。未来六个月对乌克兰至关重要。

伯恩斯没有提及中国气球事件，但称中国是美国目前面临的“最大地缘政治挑战”。他说：“与中国的竞争在规模上是独一无二的，而且它确实在几乎所有领域展开，不仅是军事和意识形态领域，还包括经济、技术领域，从网络空间到太空本身。它是全球性的，竞争的方式可能比与苏联的竞争更加激烈。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅