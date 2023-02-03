财新：中国服务业活动一月份恢复回升

中国，经济

周五（2月3日）公布的一项独立指数显示，随着中国放弃严苛的清零防疫措施和感染人数激增后逐渐回落，中国服务业活动在经历了四个月萎缩后1月份有所回升。

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周五公布的财新中国服务业采购经理人指数（PMI）一月份为52.9点，高于去年12月时的48点。PMI指数高于50荣枯线，显示活动恢复扩张。

法新社报道援引财新智库经济学家王喆指， "尽管中国新冠感染仍然居高，但防疫控制措施的放松促进了该行业的供应和需求"。而 "取消旅行限制也促进了服务业的出口"。

中国去年12月初取消了大部分清零新冠措施，自2020年以来，该措施在很大程度上控制了疫情传播，但也成为经济的主要拖累。在取消严格防控措施的最初，由于感染人数激增，导致经济活动在12月恢复艰难，但自一月初以来，随着感染人数逐渐回落，餐馆、酒吧、火车站、机场和旅游景点重新迎来顾客，促进了服务业回暖。

一月份中国企业领导人的乐观程度达到了近12年来的最高水平。

将服务业和制造业结合在一起的综合指数在1月份也明显好转，达到51.1点，而上个月该综合指数为48.3点。

经济学家王哲表示，随着感染人数快速达峰后回落，服务业景气度先于制造业回升，但就业的恢复仍需时日。同时疫情发展仍存在强烈的不确定性。因此，中国必须做好准备，应对可能出现的下一轮疫情冲击。疫情防控和经济社会发展仍需高效统筹。

报道指，中国经济仍处于恢复阶段。政府为2022年设定的经济增长目标为5.5%左右，但最终只达到增长3%，为四十年来的最低增长之一。

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