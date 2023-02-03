香港47人国安罪案待发 当局加大罪罚

香港/《国家安全法》/中国

对47名香港最知名的民主派人士的审审将于下周一(6日)开始，这是迄今为止以有压制反对声音之效的《港区国安法》罪名提控丶涉及最多被告的案件。

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据法新社今天自香港报道称，该案审讯预期为90天，一旦罪名成立，被告最高可被判终身监禁。

香港当局指控他们试图推翻北京委派的香港特区政府，被告则声称，他们是因为普通的抗争或政治而被针对控罪。观察家则认为，这次审讯说明，自2019年民主抗议活动被镇压以来，在香港批评北京统治的空间很小。

受审者涵括香港反对阵营的不同领域，从着名法律学者戴耀廷到前立法会议员如毛孟静丶区诺轩和梁国雄，再到年轻的民主活动家如黄之锋和岑敖晖。

所有人都在2021年3月被控 "串谋颠覆国家政权"罪，因为他们在一年前组织了一次非官方的初选，为立法会选举挑选反对派候选人。他们宣称的目标是在当地的部分民选议会中获得多数席位，从而可以否决预算财政，并可能藉此迫使由北京任命的香港领导人辞职。

当局最终取消原订的香港立法会选举，而北京则引入一个严格控制谁可参选的新政治制度，及至2020年，北京对香港实施其制订的《港区国安法》，并用它来起诉这批民主派人士 "颠覆国家政权"。

据中国表示，国家安全法律对于遏制政治动荡是必要的，但人权团体和香港反对派人士表示，这种打压只能毁了香港的自治和政治自由。

现居美国的前反对派议员郭荣铿表示，起诉47人是一场 "完完全全的闹剧"。他告诉法新社: "有人威胁使用暴力来推翻政权，才可控以颠覆罪，这不包括那些仅仅是竞选公职并声称会透过这样的公职迫使政府满足他们所代表的选民的要求的人。"

但检察官和政府支持者对反对派初选有不同看法。身兼香港「内阁」成员的资深大律师汤家骅告诉法新社说，"如果你的意图是搞垮政府，那么它一定是非法的"。

已被改造的城市

虽然香港从来都不是一个民主政体，但它的治理体系曾经允许的言论自由空间远远多于中国大陆。然而，《港区国安法》改变了香港的政治格局以及普通法传统，每一次逮捕和起诉都开创了先例。

现时所有抗议和抗争都充满法律风险。

该法允许北京的安全机关在香港公开运作，并建立了一个新的司法系统，使香港法院日益与中国大陆的司法系统看齐。

大多数被告，即47人中的34人，已经被关押了近两年时间，少数获准保释的人则须接受苛刻的条件，包括言论自由受限。

审理国家安全案件的法官是由香港领导人亲自挑选的，至今未有一宗案件是由陪审团审讯的。

去年12月，北京更表示，香港领导人可以禁止海外律师参与国家安全审讯。

被密切注視的案件

法律和政治分析家将密切关注这一审讯。

英国华威大学的法律学者郭铭松告诉法新社："这控罪和审讯将发出一个相当强烈的信号，就是任何挑战现政权权威的，都会被严肃对待。

美国乔治城大学亚洲法律中心研究员黎恩灏说，香港人将密切关注 "检方如何将公民社会中一件普通事件定义为犯罪行为"。

据法新社说，47名被告中有16人不认罪，这种态度意味他们一旦被定罪，可能被判更长的刑期。

此外，法院已被告知，至少三名被告会作为控方证人指证案中涉案者。

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