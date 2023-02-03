IMF：中国经济增长前景或受疫情与房地产抑制

中国/新冠病毒

国际货币基金组织（IMF）今天称，中国今年的预期复苏应能为世界经济增长贡献四分之一的力量，但疫情和房地产行业的不确定性可能会带来抑制。

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中国经过三年的严厉清零措施，12月取消了的大部分针对新冠病毒流行病的健康限制，仍然削弱了经济，并在民众中引起越来越多的不满。由于病人数量激增，业务恢复艰难。但现在病人数量的持续下降正在帮助经济恢复。

据国际货币基金组织（IMF）周五表示，中国取消疫情限制将给世界经济带来推动。国际货币基金组织周一提高了对中国的增长预测，称中国今年的国内生产总值（GDP）将增长5.2%。 该组织预计国内消费将发挥关键作用。

据该组织在一份关于中国经济的报告中说。"中国经济预计将为今年的全球增长贡献四分之一的力量。然而，在人口免疫力仍然不足的情况下，新冠疫情仍有 "高度的不确定性"。尤其面对新的新冠病毒变种风险，中国的经济增长 "仍然面临压力"，这可能会抑制复苏。

此外，国际货币基金组织指出，中国正面临着 "重大的经济挑战"，例如尚未解决的房地产危机。

房地产行业占中国GDP的四分之一以上，在2020年新冠病毒大流行后的复苏中曾发挥了关键作用，但此后却被削弱。

据IMF警告说，全球需求放缓、乌克兰战争的不确定性和地缘政治紧张局势是今年中国增长的 "主要风险"。

2022年，中国GDP报告增长了3%。法新社说这是中国40年来最慢的速度之一。

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