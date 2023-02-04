中国在美国上空放间谍气球遭指大胆但笨拙

中国/美国/间谍气球

不少美国安全专家评论中国疑似监视气球在美国上空飞行似乎标志着一种比依靠卫星和窃取工业和国防机密更具侵略性的间谍策略。但做法令人费解，大胆又笨拙。

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据路透社说，中国在美国上空放气球被视为大胆但笨拙的间谍策略。几十年来，美国和中国都使用监视卫星从空中相互监视。但中国最近的气球事件却让华盛顿的一些人摸不着头脑。一位白宫官员说本周的事件还不是第一次。

据前白宫国家安全顾问约翰博尔顿说，“在某种程度上，做法更业余，” 博尔顿称，“他们卫星上的相机分辨率不够高，以至于他们不得不派气球过去吗？”

随着中国一直在增强其军事能力并挑战美国在太平洋的军事存在，气球引发了轩然大波。美国还认为，北京经常寻求从美国公司获取专有信息和知识。

但中国表示，该气球是出于民用气象和科学目的而误入美国领空，周六指责美国政客和媒体利用这一情况抹黑中国。它此前曾驳斥间谍指控，称美国抱着冷战思维，炒作“中国威胁论”。

美国和平研究所中国项目高级顾问 Dean Cheng 却说，本周发现的气球事件似乎是故意挑衅。他认为，“这是一种测试对方如何回应的方式，不是在军事意义上。但在政治上，你对此做了什么？你保持沉默吗？如果事实上有很多而且这不是第一次，那么就引出了一个有趣的问题，之前的那些怎么了？我们有没有击落他们？”

美国参议院军事委员会共和党成员迈克·朗兹 (Mike Rounds) 告诉福克斯新闻，最好回收气球，看看“它是设计用来实际收集数据，还是设计用来测试我们的反应能力”。

除了周五晚上的问题，五角大楼的一份声明说，在拉丁美洲上空观察到另一个中国气球。

美国也被中国指控从事间谍活动。在使用间谍卫星之前，美国使用不易被击落的高空飞机飞过苏联、中国和古巴等地。2001 年 4 月，一架美国海军 EP-3E 信号情报飞机在距中国海南省约 70 英里的南中国海上空与一架中国战斗机相撞，美中关系因此骤降。

2009 年，五角大楼表示，包括一艘海军舰艇在内的五艘中国船只在海南附近的国际海域骚扰美国海军舰艇 USNS Impeccable，这是一艘非武装海洋监测船。中国表示，这艘美国船只正在该岛省外进行非法勘测。

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