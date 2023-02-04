中国间谍气球：配置高不容易击落

中国/美国/间谍气球

关于中国气球引爆各种争论，包括击落间谍气球的议题。但据一位美国专家称，本周飞越美国领土、促使美国外交部长推迟访华的中国 "间谍 "气球，是一种由人工智能引导的工具。美国华盛顿马拉松倡议智囊团的监视气球专家威廉-金说，这种飞机是强大的监视工具，很难被击落。

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据法新社今天引述华盛顿马拉松倡议智囊团的监视气球专家威廉-金说，虽然中国的气球看起来像一个典型的气象气球，但有几处是不同的。间谍气球巨大的、可见的有效载荷包括用于制导和监测的电子设备，以及为整个事情提供动力的太阳能电池板。

据他说，该气球可能携带美国军方内部尚未掌握的制导技术。这位专家还解释说，随着人工智能（AI）的进步，现在气球有可能通过简单地改变高度来引导自己，达到一个合适的点，找到推着它走向理想目的地的风。而这样的技术仍然可能涉及与发射间谍气球基地的通信。

据专家，间谍气球还有一个优势，就是能够在要监测的目标上空保持固定位置，而不像间谍卫星那样必须保持在轨道上。它们可以在同一个位置上盘旋数月。

就为什么美国不能击落它的疑问，专家警告说，击落气球并不像听起来那么容易。这些气球靠氦气运行。气球不是爆炸或爆裂的东西，如果你在上面打一个洞，它就会非常缓慢地瘪下去。

据华盛顿马拉松倡议智囊团的监视气球专家威廉-金说，1998年，加拿大空军派出一架F-18战斗机，试图击落一个无赖的气象气球。他们用一千发20毫米口径的子弹将其击落。而且还是过了六天才下来的。

华盛顿马拉松倡议智囊团的监视气球专家威廉-金还说，不清楚地对空导弹对这种类型的气球是否有效。它们的制导系统被设计用来追踪快速目标。

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