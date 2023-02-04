北京认为：气球事件可能成为美国政客和媒体“诋毁’中国的借口

中美/政治

美国国务卿布林肯启程前往中国访问的前夕，爆出美国领空出现中国气球事件，引发美国高度关注，布林肯随即宣布推迟访问行程。中国继周五发表声明，承认飞越美国的飞行物是属于中国的“民用”观测气球之后，周六作出强硬表态指出：中国观测气球在美国富有争议的飞行可能成为一些人“诋毁”中国的借口。

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五角大楼周五宣布：在美国领空发现了一个高空侦查气球，确认它来自中国，其用途则是从事间谍活动。此一事件在美国引起轰动，原本准备启程前往中国访问的美国国务卿布林肯决定推迟访问。

华盛顿认为：气球事件令美国主权受到侵犯。而中国外交部周六则表示：中国从未侵犯过主权国家的领土和领空。观测气球事件可能成为部分人“诋毁”中国的借口。

北京曾在事件爆出的最初阶段，对中国“观测”气球“误入”美国表示“遗憾”。但是今天（2月4日星期六），中国外交部在一份声明中严词指出：一些美国政客和媒体正在利用此一事件作为攻击和诽谤中国的借口。并强调：中国一贯严格遵守国际法（。。。）从未侵犯过主权国家的领土和领空。

关于美国国务卿到访中国的消息，一名不愿披露姓名的美国国务院高级官员曾披露：布林肯推迟原本预定周日和周一访问北京的行程，待“条件允许”的时候再重新规划。然而，中国外交部周六表示：中美双方均未曾“宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情”。

布林肯访问北京本应成为缓解两国紧张关系的催化剂。但随着气球事件的发生，两国关系嫌隙再生。

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