日本舆论调查显示日俄日中关系恶化 日韩关系改善

日本/政治

日本内阁府3日公布的外交相关舆论调查结果显示，认为日本与俄罗斯的关系“并不良好”和“不太良好”的回答合计达到92.3%，较2021年的上次调查上升13.3个百分点，认为日俄关系“良好”或“比较好”的只有3.1%，这是自1978年首次实施日俄关系调查以来的最差结果。关于对俄感情恶化，调查负责人认为“受到了去年2月爆发俄乌冲突的影响”。

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在对华关系方面，11.0%的受访者回答“良好”或“比较好”，下降了3.5个百分点。2022年日中钓鱼岛争端对抗加剧，中国2022年8月在台湾周围进行了军事演习，弹道导弹落在日本的专属经济区(EEZ)， 尽管9月迎来了日中邦交正常化50周年，但舆论调查显示出日中关系改善仍然前景渺茫。

认为与韩国的关系“并不良好”和“不太良好”的回答合计为67.3%，下降13.8个百分点，有所改善。去年5月尹锡悦政府上台，对改善日韩关系具有积极意义，调查结果显示了日韩关系改善的势头。

认为日美关系“良好”和“比较好”的回答下降6.4个百分点至84.9%，而有84.4%的人认为与澳大利亚的关系“良好”。

在对各国“没有亲近感”和“相对没有亲近感”的设问中回答合计结果为，俄罗斯上升8.3个百分点至94.7%，中国上升2.8个百分点至81.8%，韩国下降8.7个百分点至53.7%。

在这舆论调查中，89.7%的受访者表示支持日本成为联合国安理会常任理事国的目标，为1994年设定此调查事项以来最高。 在促进对外经济关系的优先领域方面，71.7%的受访者回答“确保能源和矿产资源”，其次是“确保半导体和医药等重要物资的供应”（57.7%），其次是“食品安全”（50.1%）。

2022年10月6日至11月13日，日本内阁府针对全国3000名18岁以上的人群进行了这项民意调查。 有效回收率为57.7%。

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