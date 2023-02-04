法新看中国很富的人更多移民新加坡保家卫财

新加坡/中国富豪

新加坡接待越来越多的高净值很富的家庭从中国搬到这个东南亚城市国家。中国很多很富的人以此避免他们的财富有朝一日落入日益可疑的中国共产党手中。

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据分析，最近中国当局对未缴税的科技界亿万富翁和名人的打压，以及三年来的中国"清零"政策，促使中国富人到其他地方寻求庇护。其中越来越多的人在新加坡定居。

一些接近该行业的消息人士告诉法新社，新加坡这个亚洲金融中心符合流亡企业家的所有要求。在这个由同一个政党统治了六十年的新加坡，罢工和示威是被禁止的。税收相对较低，人口以华人为主。

最近，非常富有的中国人的到来并不是悄无声息。他们中的一些人已经在圣淘沙岛上俯瞰大海的豪华豪宅中定居下来。

新加坡AIMS是一家提供搬家和移民服务的公司，公司首席执行官Pearce Cheng也惊讶，说：“这很疯狂。你无法想象他们花了多少钱才能买下这样的豪宅”。

他说在他的一个客户家的聚会上，他看到中国人客户拿出一种罕见的日本威士忌 "山崎55"，这种酒的价值可以达到80万美元一瓶。

而Pearce Cheng的公司就是帮助新来者寻找豪华公寓，雇用司机或让他们的孩子在公立学校注册上学。

新来的人喜欢开着劳斯莱斯或宾利到处兜风，并经常出入高级高尔夫俱乐部，如圣淘沙高尔夫俱乐部，那里的外国人的年会费是67万美元。

据高尔夫营销顾问公司Blazon的主管Benny Teo介绍，"他们中的许多人都是年轻的中国人，穿着时尚的名牌服装，他们一般都独来独往。"

据法新社说，现在一些中国有钱人的名言是，“我的钱在这里才是我自己的”。

在几起沸沸扬扬的当局打压案件让有钱人感到害怕之后，移居新加坡使最富有的中国人能够将他们的财富置于中国当局的视野之外。法新社提及中国电子商务巨头阿里巴巴的前负责人马云，在当局突然取消马云集团2020年的IPO时，马云被估计损失了250亿美元的收入。

据该行业的一位会计主管说，其他高层老板担心成为共产党的下一个目标，他们不得不廉价出售他们的公司。一位专家告诉法新社， "搬到新加坡可以保护几代人的家产。" 另一位业内人士说，新加坡越来越被视为一个居住地，而不是一个退路。一位客户称，"至少当我在这里时，我知道我的钱是我的。"

一家火锅连锁店的创始人之一海迪劳最近在新加坡设立了他的"家族办公室"，这是一个管理富人客户资产的机构。据新加坡金融管理局指出，从2020年到2021年，这家族办公室的数量增加了一倍多，达到700家。

律师事务所Dentons Rodyk的财富管理业务联合主管Loh Kia Meng估计，到2022年底，他们在新加坡的人数将达到1,500左右。据他说：“如果说总数字（......）显示每办两个家庭卷宗中就有一个来自中国，我不会感到惊讶。”

据法新社称，即使中国今后没有清零，出走趋势也可能会继续下去。北京和华盛顿之间日益紧张的关系也在推动一些企业家离开中国。

据私人银行CIMB的亚洲区域经济学家Song Seng Wun说，新加坡是一个非常方便的中立区，巨富们可以在这里做生意。这个城市国家既与美国保持着密切的安全关系，又与中国保持着强有力的贸易关系。

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