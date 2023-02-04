美国怒火再升：中国称气球被西风刮走现在却向东飞行

美国/中国/气球

被指是中国间谍气球据报已经改变航向，目前在美国中部上空约 18,300 米的高度处向东漂浮。美国军方指控该气球显示出机动能力，加深了对该气球间谍指控。

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据路透社引述美国五角大楼称，中国间谍气球改变航向，从美国中部向东漂浮。此前中国一直称该气球受西风吹刮无可控制误入美国上空。而被指控是中国间谍气球机动性的披露直接挑战了中国关于该气球只是一艘民用飞艇被吹离航线后误入美国领土的说法。

美国空军准将帕特里克莱德3日稍晚在五角大楼的新闻发布会上说：“我们知道这是中国的（监视）气球，它有机动能力飞行路径。”

美国官员说，由于美国军方担心碎片可能散落，美国总统拜登周三决定不击落漂浮在蒙大拿州上空的气球。

五角大楼预计气球将继续在美国领空飞行几天。莱德拒绝推测美国军方在那段时间可能会采取什么选择。但人们猜测拜登是否仍然可以命令气球被摧毁或被捕获.

莱德说，美国军方不会具体说明气球在美国中部上空的确切位置，并表示他不想进入“每小时”的更新周期。他说，如果人们愿意，美国任何一个州的人都可以仰望天空找看气球。

据来自堪萨斯州的参议员罗杰马歇尔说，间谍气球在他所在州的东北部上空，他的工作人员正在与执法人员联系。马歇尔在推特上写道，“我谴责中国人试图监视美国人的任何企图。拜登总统必须保护美国的主权。”

莱德发表关于气球的讲话时候，中国气球出现在美国上空的政治影响越来越大。美国总统拜登在周五上午就经济发表评论时没有提及气球的问题。

美国对气球事件显示仍然有分歧。路透社说，中国间谍卫星搭载的传感器与美国官员认为的间谍气球上的传感器类似，这引发了人们对北京为何会在重大外交活动前夕冒着如此无耻行为的风险的质疑。但官员们表示，尽管如此，中国间谍气球所采用的飞行路线将飞越多个敏感地点。其中一个地点可能是军事基地，包括位于蒙大拿州的洲际弹道导弹发射井所在地。

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