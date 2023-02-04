间谍气球案前 中国火速下架Damus

中国/网络监控/Damus

美国社交平台Damus在中国区上架仅一天后，本周五即被下架。中国网信办指称该软件含有"非法内容"，但有网民认为，当局此举是因尚未掌控软件后门以及该平台允许用户匿名注册可规避信息审查。

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据自由亚洲消息，美国新社交平台Damus作为本周非常热门的一款社交软件，周五在中国被迫下架。据PA一线网站报道，Nostr协议第三方客户端Damus在推特上称其已收到通知，根据中国国家互联网信息办公室（CAC）的要求，该应用程序将从中国应用商店中移除，因为它包含在中国非法的内容，不符合应用商店审查指南。

有网民说，Damus最大的特点是聊天内容可规避网络监控。据有网民留言，“网信办”光速下架Damus，侧面证明这个社交软件的“三无特性”是真实的：无人知道你是谁，无人能发现你在哪里，无人能删你发的帖。

自由亚洲说，Damus属于一款去中心化的网络平台，用户可匿名注册及上线，深受网民欢迎。此前有消息称，Damus上线不到两日，已登上美区App Store免费社交App前十排行榜。据报，Damus下载量超过Signal、微信、Line等知名社交应用。

该报道称，十年前，谷歌、推特、油管等国际社交媒体拒绝与中国官方合作提供后台及分享客户隐私，而被迫撤离中国。

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