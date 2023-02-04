间谍气球让美国与中国缓解泡汤

美国/中国/间谍气球

疑似中国间谍气球在美国上空飘荡引发的政治冲击不仅破坏了美国高级外交官原定的北京之行，还可能破坏两国为稳定日益增长的贸易战而做出的努力，加剧中美两国不稳定的关系。

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据路透社报道称，中国气球在美国上空悬飘使外交解冻的希望破灭。

美国对看似不合时宜的间谍任务的反应将对稳定已经接近历史低点的关系的努力产生挥之不去的影响。一些美国立法者要求民主党总统拜登追究中国对官员们所说的不可接受的侵犯美国主权行为的责任。

美国国务卿安东尼·布林肯推迟了原定于周五开始的访问，他表示他将准备“在条件允许的情况下”访问北京，但政府可能很难迅速恢复访问，除非中国提出认真的态度和善意的姿态。

时任总统巴拉克奥巴马领导下的美国驻亚洲最高外交官丹尼尔罗素表示，中国说这架飞机是一个错误的气象气球，是可笑的也无济于事。

美国官员称，“这一事件使两国气氛恶化，立场变得强硬，不能保证双方能够成功恢复‘巴厘岛’势头。” 美国总统拜登与中国国家主席习近平去年11 月在印度尼西亚举行的会晤，双方同意加强沟通.

两个超级大国之间的关系在过去几年里出现了摩擦，并在去年 8 月跌至几十年来的最低点，当时美国众议院议长佩洛西访问台湾，促使北京在中国宣称拥有主权的台湾附近进行军事演习。此后，拜登政府表示希望为两国关系搭建“地板”，确保竞争不会演变成冲突。

但控制众议院的共和党人已经在研究如何调查来自美国最大地缘政治对手的潜在威胁，并迅速就气球问题向拜登施加压力，质疑气球是如何被允许进入美国领空的。

一些分析人士表示，如果布林肯继续访问，政府可能会招致更尖锐的批评，称其对中国的态度软弱且在国会中表现不佳，两党都支持对北京采取强硬路线。

前白宫国家安全委员会亚洲事务副高级主任伊万·卡纳帕蒂 (Ivan Kanapathy) 表示，他预计国会将举行一系列有关中国的听证会，这将使布林肯很难证明访问北京是正当的，除非他能赢得被拘留的美国人的释放或带着另一个大奖回来。

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