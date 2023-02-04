马朝旭特使访莫斯科 称中俄加深政治互信 未提习是否访俄

中国/俄罗斯/马朝旭

中国周六表示，在中国外交部副部长马朝旭本周访问俄罗斯并会见俄罗斯外长拉夫罗夫之后，与俄罗斯的政治互信继续加深。此前有消息称此行或为习近平访问俄罗斯铺路，中国官方今天未提此事。

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中国外交部今天称，中国特使访问后加深了与俄罗斯的政治互信。中国外交部在声明中还表示，中方愿与俄方共同努力，落实战略伙伴关系，推动两国关系取得进一步发展。

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京一年前在莫斯科宣布建立战略伙伴关系，旨在对抗美国的影响力，他们表示两国没有合作领域没有禁区。

路透社今天引述中国外交部声明说，在 2 月 2 日至 3 日的访问期间，马朝旭还会见了俄罗斯副外长鲁坚科和韦尔希宁。会见期间，双方就双边和多边合作以及共同关心的国际和地区问题交换了意见。路透社说，中国外交部的该声明是在中国气球飞越美国领空后中美之间紧张局势加剧之后发表的。华盛顿将中国气球描述为间谍气球，而中国则称其是用于民用气象和其他科学目的的飞艇。

中国气球引发的冲击导致原定于周五开始的国务卿布林肯对中国的访问被推迟。

路透社称，中国外交部关于马朝旭访问的声明没有提到乌克兰，俄罗斯已经在那里进行了近一年的侵略战争。中国没有谴责侵乌战争，也没有称战争是“入侵”。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四重申，俄罗斯与中国的关系没有上限，尽管不是正式的军事联盟，但具有更高和更广泛的性质。

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