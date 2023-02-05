中国控制网络对气球事件反应 或显示低调冷静

中国/美国/气球

中国在被指是间谍气球在美国北卡罗来纳州霍顿海滩的海岸被击落后发出“严重后果”的警告后，可能会作出回应，但分析人士表示，中国的任何举动都可能会经过精心调整，以避免双方关系恶化一直在寻求大修复。

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据路透社今天报道指，美国击落疑似间谍气球后中国有理由保持冷静。

周六，一架美国战斗机在南卡罗来纳州附近的大西洋击落了气球。北京一直称这是一个误飞的气象监测器。现在地区分析人士和外交官正在密切关注中国的反应。

中国周日谴责这次袭击是“反应过度”，称中国保留使用必要手段应对“类似情况”的权利，但没有详细说明。一些分析人士表示，鉴于中国、美国及其盟友越来越多地部署舰船和飞机，他们将密切关注东亚海域和天空是否出现紧张迹象。

但是，虽然过去几天双边紧张局势因气球事件而升温，北京和华盛顿却一直在寻求改善关系。

在北美上空高层大气中发现气球，促使美国推迟了国务卿安东尼·布林肯本周对北京的访问。该访问是美国总统拜登和中国国家主席习近平去年 11 月举行的峰会的结果。人们普遍认为，在经历了动荡的几年之后，中美双方都渴望稳定关系，拜登政府对紧张局势演变成冲突持谨慎态度，而习近平则着眼于世界第二大经济体在新冠疫情严重衰退后的复苏。

卡内基国际和平基金会中国办公室高级研究员、普林斯顿大学客座研究员赵彤告诉路透社说，重建美中关系的道路可能仍在轨道上。“在稳定和负责任地管理双边关系方面，双方仍有强烈的共同利益。”

新加坡 S. Rajaratnam 国际研究学院安全研究员 Collin Koh 预测，中国将继续对美国军事侦察巡逻作出积极回应，但不会停止对抗。地区军事武官说，即使在风平浪静的时候，在台湾和有争议的南中国海局势紧张的情况下，中国军队也会积极跟踪美国的军事巡逻，尤其是在海上。他认为，对于载人平台，我们可能希望中国保持克制，但对于无人平台，它则变得更加不确定。

他指出，2016 年 12 月，中国在菲律宾海域扣押了一艘由一艘海洋研究船部署的美国水下滑翔机。中国海军随后将这水下滑翔机归还给一艘美国军舰。

加利福尼亚州美国海军研究生院的安全学者克里斯托弗·托米表示，中国的任何回应都将是有限的。“我预计他们会适度抗议，但希望在几个月内掩盖这一点并恢复高层访问的进展。”

南京大学国际关系学院执行院长朱峰表示，美国官员应停止“炒作”事件，以确保顺利恢复他们早先要求北京进行的正常交流。他说，希望“两国政府尽快翻开这一页，让中美关系回到机制化的沟通对话渠道”。

路透社说，由于中国主流官方媒体坚持报道官方声明，一些分析人士正在关注中国官方媒体和网络活动，以寻找任何要求采取更强硬回应的呼声。但是在中国受到严格审查的社交媒体上，几乎没有证据表明民族主义的愤怒正在因这一事件而激起，许多网民都在问为什么为了一个气球而大惊小怪。

因为气球争议，一位网民还开玩笑说，“现在，中国的卫星可以退役了！”

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