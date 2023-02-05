中国气球遭击落 北京如何回应引关注

中国/美国/间谍气球

中国气球在大西洋上空被美国导弹击落。美国目前正在进行回收残骸的行动。北京方面承认，这是一具中国气球，但用于民用。今天上午，中国谴责美国的 "过度反应 "并保留 "回应的权利"。中国如何回应成新聚焦。

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据本台在北京记者斯特凡-拉加德(Stéphane Lagarde)从北京报道说，今天上午，中国谴责美国过度反应。

显然中国方面的遗憾和呼吁克制没有任何作用。北京因此提高了声音，指责美国政府 "严重违反了国际公约"，摧毁了中国所说的 "民用 "气象气球，并称该气球"完全意外 "地进入美国领空。面对被认为是 "过度反应 "的行为，中国对 "使用导弹击落"表示强烈不满，并称保留采取必要措施来保护中国合法权益 。

中国外交部在当地时间本周日上午8:17发布的新声明被中国新闻社和大多数新闻网站转载。但官方文章下的评论已被禁止。

但在中国中央电视台网站的一个短视频下，可以看到以下几句话："从现在开始，我们将以牙还牙，击沉任何进入中国领海的美国船只"。

目前，中国国家媒体对这一事件进行了低调处理，并将媒体头版头条用于元宵节，该节日是农历新年假期的结束。

在昨天的声明中，中国外交部门试图缩小取消安东尼-布利肯访问的影响范围。最初预计美国国务卿将于周日在北京，但中国方面没有就此发表过访问消息，但说，美国的公告是他们自己的事情，我们尊重他们。

中国政府可能担心民族主义者的激烈反应，他们习惯于对最轻微的 "丢脸 "或被认为是丢脸的事情作出反应，也许就像美国海军最终可能在漂浮在海洋中的神秘无人驾驶气球的碎片中发现什么一样，可能有担心。

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