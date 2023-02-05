北京指责美国击落中国气球 “保留”报复权利

中国/美国/间谍气球

华盛顿击落了在美国领土上空飞行数日的中国气球后，北京周日表示： "强烈不满"，并说"保留 "报复的权利。

广告 继续浏览后续

美国国防部长奥斯汀在一份声明中宣布说，击落中国气球的任务是周六由一架F-22战斗机执行的，行动发生在 "南卡罗来纳州海岸的水域上空，是在美国的领空"。他强调说，这是对美国 "主权 "的 "不可接受的侵犯 "所做的回应。

对此，北京方面立刻做出反应，中国外交部在一份声明中说， "中国对美国使用武力表示强烈不满和抗议"，并补充说"保留 "报复的权利。北京承认气球来自中国，但是表示这是一架 "民用科研气球，主要研究气象"。

中国外交部发言人还补充说，气球 "偏离了航线"，并表示中国对这种 "无意 "侵犯美国领空的行为感到 "遗憾"。

法新社指出：这一事件给华盛顿和北京之间的关系蒙上了一层阴影，导致美国国务卿布林肯推迟了自己的对华访问。如果这次访华成行，那将是美国国务卿自2018年10月以来的首次访问。

据五角大楼的官员称，被击落的气球是1月28日在阿拉斯加上空首次进入美国领空，然后在1月30日进入加拿大领空，1月31日星期二气球再次进入美国西北部爱达荷州的领空。

不过，美国直到星期四（2月2日）才知道这是个气球，当时它在蒙大拿州上空，那里是美国核导弹发射井的所在地。然后，气球逐渐向东飘去。

周六时，一位美国高级官员表示说："在上届政府期间，中国的监视气球至少有三次短暂地经过美国上空，据我们所知，在本届政府初期也有一次，但从来没有这么长时间。

有消息人士指出，华盛顿击落气球的举动 "显然是反应过度"，"严重违反了国际惯例"。 不过，参议院民主党领袖舒默星期六在推特上说："我向拜登总统为确保所有美国人安全，击落中国水上气球的领导力致敬。他补充说，"现在我们可以收集设备并分析中国使用的技术"。

上星期，五角大楼就认为被击落的气球是一个间谍气球。国防部长奥斯汀说，这个气球 "被中华人民共和国用来监视 "美国的战略地点。

击落行动完成后，美国总统拜登祝贺了飞行员 "成功地 "完成了这次敏感的行动。他说，他在周三下达了 "尽快 "击落气球的命令，但是五角大楼希望等到气球到达 "最安全的地方动手"，以避免有碎片落下，对地面造成损害。

这一决定也受到了加拿大总理特鲁多的欢迎。他在周六的一条推特上说："我们将继续保护和捍卫我们自己，（...）”。

目前，气球的打捞工作正在进行中，可能会需要潜水员。因为气球残片落于浅水区，"这将使打捞工作变得相当容易，"一位美国高级军事官员如是说。

在昨天（星期六）电视台播放的录像中，气球似乎是在击中后，垂直坠落。

五角大楼官员说，在被击落时，气球在海平面以上约18000米处，距离海岸线11公里。

此前不久，美国民航监管机构（FAA）曾宣布，出于一项 "国家安全 "措施，美国东南部三个机场的空中交通被暂停。这些机场是北卡罗来纳州的一个机场和南卡罗来纳州的两个机场。击落行动结束后不久，空中交通就恢复了。

周五，五角大楼说在拉丁美洲上空发现了第二个中国气球。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅