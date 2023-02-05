拜登让“间谍气球”再飘一会儿：得分

中国/美国/间谍气球

美国和加拿大自2月3日星期五以来一直在跟踪一个飞越北美的中国间谍气球。气球在非常高的高度飞行，这是一个介于天空和太空之间的区域，有可能不受任何国际条约的约束。美国如何处置中国气球，引发议论。美国总统拜登显示欲擒故纵，让中国气球再飘一会儿，让世界关注中国的监测气球，等待该气球离开陆地上空，进入海洋美国海域上空，再用导弹击毁。

广告 继续浏览后续

消息称美国及早就发现这颗中国巨大的气球迂回向美国方向行进。美国军方报告实时跟踪中国气球飞行状况。媒体报道曝料这颗中国气球，迅速在世界引爆关注与议论。

美国主张击落中国气球的声音占主流意见，表面上显示给美国总统拜登施加压力。但根据军方专业意见，拜登称已经下达击落命令，只是需要等待该气球飘离陆地上空，以免该气球残部坠落对地面尤其人员造成危险。

美国舆论一边倒肯定这是中国的间谍气球，在监测间谍美国敏感情报，包括导弹军事基地。同时，美国报告，另有数个中国气球还在南美洲等地飘飞。中国气球满世界飘飞监测，让美国人非常生气。

中国起先没有承认这是中国的气球，官方媒体谴责美国栽赃中国。但数小时后，中国承认这是中国的气球。中国所强调的民用，气象等监测，以及西风吹散，不可控制的力量让气球误入美国境内，和中国从没有想侵犯他国主权等说法，都被美国拒绝。

在这期间，让气球在飞一会儿，让拜登占据优势，中国愈加陷入被动，招架无力。

拜登尽管被强硬派批评应对太软弱，评论称事件让拜登得分。

美国国务卿布林肯迅速决定推迟访问北京，也让拜登软中显硬，占据主动。

中国气球据称体积巨大，有一个足球场范围，所配备装置，体积也有3辆大客车长短宽大，凸显中国气球技术先进，让美国舆论坚信这监测间谍手法强大，但也称不可思议，光天化日之下，怎么能堂而皇之无所顾忌？

据本台报道称，中国气球在非常高的高度飞行，这是一个介于天空和太空之间的区域，不受任何国际条约的约束。在美国等国境内，中国气球飞行高度在3万到5万米高空飞行。是否真的享有不受任何国际条约的约束，也引发争议。

美国说完全有权利击落处置这颗大气球。

但是无论如何，大气球飞在一个理论上不受监管的环境，可能成为一个新的对抗领域。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅