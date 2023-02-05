“维基百科”因“亵渎”内容在巴基斯坦遭封杀

巴基斯坦/维基百科

巴基斯坦电信管理局星期六（2月4日）宣布：由于存在“亵渎神明”内容，该国决定屏蔽维基百科。在巴基斯坦这样一个以穆斯林人口为主的国家，“亵渎”是一个十分敏感且严重的问题和指控。脸书（Facebook）和优兔（YouTube）都曾因受到相同指控而遭禁。2月3日星期五开始，维基百科页面便处于无法查询状态。

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巴基斯坦电信管理局的一名发言人向法新社表示：当局一再要求维基百科在指定日期之前删除亵渎内容，维基百科只删除了部分有争议内容，而不是全部。因此，这个线上百科全书在巴基斯坦境内遭到封锁，直至所有有争议内容全部被删除为止。

巴基斯坦电信管理局曾在2月1日星期三敦促维基百科在48小时内移除被他们认为亵渎神明的内容，不过没有提供有关内容的详细信息。

作为一个穆斯林国家，巴基斯坦对亵渎神灵问题非常敏感，任何冒犯先知穆罕默德的言行，都将受到重处，相关人员则面临死刑。法律还规定，侮辱先知的人的伴侣、妻子和家人至少要被判处十年徒刑。不过，人权捍卫人士揭露，相关法律常常受到滥用，给无辜者定罪或用来打压异议人士。

实际上，巴基斯坦对维基百科某些页面的审查绝非首次。社群媒体巨擘-脸书和优兔也曾因相同指控分别于2012和2016年遭到封杀。最近，视频共享平台-字节跳动（TikTok）也因内容“不雅”和“不道德”而在该国多次遭禁。

管理维基百科的维基媒体基金会发布声明指出：巴基斯坦封锁维基百科的行为“阻止了世界第五大人口大国访问世界上最大的自由知识库”。“这种情况如果继续下去，也将剥夺世界了解巴基斯坦知识、历史和文化的机会”。

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