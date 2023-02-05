美媒：拜登击落中国气球但未击碎与习近平关系

中国/美国/气球事件

美国总统拜登周六决定击落中国监视气球，这对多年来一直呈螺旋式下降的美中关系是一个打击。但这不一定是致命一击。拜登只是击落了一个中国间谍气球。但他并没有破毁与中国双边关系。

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据Politico今天报道，多年来，北京在台湾海峡的武力压力、在南中国海争议岛屿上的军事设施和高科技间谍活动，都让美中关系经受住了考验。北京反过来指责美国抱着冷战思维，企图在经济和军事上打压中国。

就从字面上看这一最新事件移师到美国本土，对气球在美国领空的不间断报道及其在现场视频中捕捉到的信息，使很多人对中国的威胁看到是真实的。

美国国务院前中国事务主任莱尔莫里斯说，“这对美中关系中的公众信任因素造成了相当大的打击，因为中国间谍活动在美国公众意识中从未如此突出和居于中心地位。”美国国务院前中国事务主任莱尔莫里斯说。国防部长。“如果还有人对中国威胁与否仍持观望态度，那几乎是少之又少了。”

在短期内，共和党议员认为拜登需要对中国采取更强硬的态度。美国国务院一名高级官员对北京发出了类似的严厉警告，称气球入侵“明显侵犯了我们的主权”，并在周五的新闻发布会上宣布这是“不可接受的” 。

中国外交部周六发表声明，抗议拜登击落监视气球的决定。中国称该气球被击落“明显反应过度，严重违反国际惯例”，并警告说，中国保留“必要时作出进一步反应”的权利。

但这一事件不会破坏双边关系。

尽管有关经济脱钩的政治言论甚嚣尘上，但两国相互依存度太高，无法选择大幅降级双边关系。拜登政府和包括中国最高领导人习近平在内的中国高级官员最近都强调了改善美中关系的必要性。从历史上看，其他搅乱美中关系的事件最终都平息了，取而代之的是对紧张的关系恢复。

最近几周，习近平和他的助手发起了一场魅力攻势，旨在缓和与华盛顿的紧张关系，因为他们正在努力应对新冠疫情和经济低迷。中国政府甚至准备欢迎国务卿布林肯 (Antony Blinken) 进行现已推迟的访问，布林肯可能会在访问中与习近平会面。

由于气球的发现对习近平来说是一个不合时宜的尴尬，他可能会限制中国对击落气球事件的反应。事实上，北京方面罕见地表达了“遗憾”，表达了中国希望防止因气球入侵破坏关系的愿望，中国还坚持声称该气球只是一个偏离航线的气象气球。

在周六对记者的讲话中，拜登说他周三就下令“尽快”击落气球。最终，美国当局决定等到气球飘到海上动手，以避免“对地面上的任何人造成伤害”。

拜登没有回答有关该决定将是否或如何影响美中关系的问题。然而，外交事务观察人士预测，北京和华盛顿都将努力将气球影响降到最低。

据奥巴马政府前亚洲事务高级官员、与拜登助手关系密切的丹尼尔罗素说，“拜登政府已经表示，如果形势允许，美国将寻求重新安排布林肯访问中国。” 但他说，“如果这件事就此结束，双方就可以重新开始工作。相反，如果中国选择扮演受屈的受害者或进行报复，我们可能会发现两国关系又回到了紧张升级阶梯上。”

据该报道称，如果美国收回气球的残余物并证明它是一个间谍装置而不是天气追踪器，那可能会让习近平进一步难堪并导致他让步。据史汀生中心中国项目主任孙云说，拜登可能会利用这些残骸“羞辱中国或作为私下讨论的讨价还价筹码”。

美国和中国有从激怒对方的破坏关系的事件中恢复过来的历史。

Politico称，但目前尚不清楚布林肯何时会重新安排他的北京行程。中国官员是否同意尽快接待他，可能表明他们希望以多快的速度将气球事件抛在脑后。

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