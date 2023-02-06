土叙7.8级强震死亡人数超过3000人 各国救援团队纷纷前往灾区 联合国启动紧急援助

土耳其/叙利亚/地震/救援

当地时间2月6日凌晨，土耳其南部及叙利亚北部发生的7.8级强烈地震，目前已经造成超过3000人丧生；土耳其总统埃尔多安宣布，全国周一起哀悼七天，直至本月12日。各国纷纷动员派遣救援团队前往灾区；联合国各机构也启动紧急援助。

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法新社消息，据土耳其公共灾害管理机构Afad发出的最新统计，周一发生在土耳其南部和东南部的两次强烈地震造成的死亡人数已上升至 1,762人。叙利亚方面的最新数据也显示，叙利亚有近1,300人死于地震。这次该地区百年来最严重的强震造成的死亡人数已经超过3000人。

土耳其灾情最为严重，除1700多人丧生外，1万1千多人受伤。土耳其总统埃尔多安周一宣布，全国哀悼七天，直到本月12日。哀悼期间全国和驻外机构下半旗致哀。

叙利亚当局表示，地震造成1300多人死亡，超过一千人受伤。叙利亚总统巴沙尔召开紧急内阁会谈，评估灾情和讨论救援行动。

包括美国、欧盟、英国、日本、中国等多国领导人，向土耳其和叙利亚致以慰问，各国纷纷派出救援团队及专家前往灾区协助救灾。

欧盟周一立即启动对非会员国的"平民保护机制"。在该机制下，欧盟动员了来自保加利亚、克罗地亚、捷克、法国、希腊、匈牙利、马耳他、荷兰、波兰和罗马尼亚等10个会员国的救灾团队前往现场。另有意大利、西班牙和斯洛维尼亚也各别向土耳其提供救援队协助。

欧盟委员会表示，欧盟的"紧急应变协调中心"与土耳其政府保持直接联系，准备随时提供支援。同时，欧盟的哥白尼卫星系统也已启动提供紧急影像服务。

叙利亚政府并没有向欧盟要求协助，但执委会表示欧盟已准备好透过人道机制救助叙利亚灾民。

美国总统拜登周一在推特上表示，“对土耳其和叙利亚地震造成的生命损失和破坏深感悲痛”。拜登表示，已指示有关团队继续密切关注局势，与土耳其协调，并提供一切必要的援助。

英国外交部表示，回应土耳其政府的请求，英方已即刻派遣76名专业搜救人员、4只搜救犬及必要设备前往救援。据英国外交部的消息，搜救队伍将在伦敦时间周一下午4时出发，并于当地时间晚间9时许抵达震中附近的加济安泰普市（Gaziantep）。加济安泰普位于土耳其南部，与叙利亚接壤。除了搜救队伍，英国也出动紧急医疗团队；受英国资助的叙利亚救援组织"白盔"则已经在叙利亚投入救灾。

日本周一晚派出一支由18人组成的国际紧急救援队先遣部队从东京羽田机场出发，前往土耳其伊斯坦布尔。日本的紧急救援队先遣部队，将前往强震灾区搜救失联者并协助救援行动，首批18人，预计总共将派遣约75人。

据中央社报道，台湾的搜救队也将前往土耳其提供协助，台湾内政部消防署指出，包括40名救援人员、3只搜救犬以及重约4至5吨装备器材的台湾搜救队，预计搭乘土耳其航空班机前往救援。

土耳其和叙利亚发生强烈地震，联合国各机构启动紧急援助。

联合国秘书长古特雷斯发表声明表示：“在这个悲痛时刻，我的心与土耳其和叙利亚人民同在。联合国正在全力支持应对行动，我们的团队在实地评估需求并提供援助。”古特雷斯表示，联合国期望国际社会伸出援手，帮助成千上万的受灾民众，他们之中有许多人都生活在援助难以进入的地区，本来就亟需人道主义援助，现在情况更是雪上加霜。

世界卫生组织总干事谭德塞发表推文表示，世卫组织的紧急医疗队已获得准许，能够向受伤群众和最脆弱人群提供关键的护理。

联合国灾害评估和协调小组的增援专家小组也发表推文表示他们已“准备好部署”。

土耳其正式请求国际援助后，联合国儿童基金会确认已准备好向该国提供应急反应。

儿基会执行主任拉塞尔 (Catherine Russell) 表示：“我们同情并挂念土耳其和叙利亚的受灾儿童和家庭。我们向那些在地震中失去亲人的人致以最深切的慰问。”

联合国移民组织传达了同样的讯息，并表示其位于加济安泰普的仓库已准备好了非粮食物品和基本救济品，待以部署。该机构的发言人姆塞利 (Safa Msehli) 表示，移民组织同时在进行实地评估，提供相应的信息以采取应对措施。

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