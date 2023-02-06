气球事件 是谁在中国亲自指挥？

气球事件

中国的“高空间谍气球”突然出现在美国领空，让外间许多观察者匪夷所思。

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这只三辆公交车一样大的气球在美国上空盘旋一个星期后被击毁了，留下许多疑问。星期一，美方已在海上打捞出部分气球残骸，交由军方情报专家分析，中方续称这是一只民用性质的飞艇，“误入”美国是因“不可抗力”，是“意外”，指责美方“明显过度反应”。但美方不相信这是“意外”。

如果从北京力行十年的“战狼外交”的逻辑推断，中方派出气球，到美国上空侦查，测试虚实，以示“东升西降”，并非没有可能。但是，不少西方观察人士注意到，中共总书记习近平三年清零，导致中国越来越孤立于世界。近几个月来，他开始与多位西方领导人会晤，与拜登面对面举行峰会，“管控”两大国的激烈竞争。拜习峰会还确定了美国国务卿布林肯2月初访问北京，修补中断近六年的外交链，秦刚担任外交部长后，也把外界公认的战狼代表赵立坚调走。华尔街日报报道说，即使在周四中国气球进入美国空域公开后，中方与布林肯交流中仍然强调愿意按计划推进其访华。

在习近平主导了近十年的越来越好战的外交政策后，华邮援引分析人士说，习近平曾希望以务实外交开始其第三个任期，以缓解中国与西方国家的紧张，能集中精力处理国内经济及新冠病毒感染的麻烦。中国非但没有改善关系，更发现自己正处于极力防止一个现行危机蔓延到与美国关系之外的困难中。

有分析人士指出，习不会改变其路线，但在二十大坐稳位子之后，鉴于三年抗疫对社会造成的紧张和愤怒，包括经济下滑以及国际社会的压力，可能会对外进行战略性收缩，改善一下对其不利的做法，对内可能放松一些对社会的管控，减缓一下压力，这种调整是被迫的，也是出于保权的目的。

要改善与西方的关系，首当其冲是与美国的关系，官媒最近也在调整语气，似乎为布林肯到访营造气氛，但用一位网友的话说，“就这一颗傻大的气球把这一切都毁了”。很难想象“气球访美”是得到最高领导人习近平授意或者暗示的，因为这明显是在“自打嘴巴”。

气球事件导致布林肯宣布取消访华行程，纽约时报报道说，许多美国官员认为，中国国家主席习近平不会对这样的公开打脸感到高兴，目前这位中国领导人似乎正试图稳定与美国迅速恶化的关系。

按照外交渠道披露的消息，布林肯访问北京，是有与中国国家主席习近平会面的安排的，谁在这个关键时刻给美国放气球？把好好的计划吹了？中方发言人所说的维护“有关企业”的利益又是什么意思？

假如这颗气球竟然是在中国领导人毫不知情的情况下放到美国去“耀武扬威”的，令人生疑的是，中国决策层内部到底发生了什么情况？或者至少习近平没有百分之百做到“党指挥枪”，或者有人媚上媚过了头，顺着习主席“复兴中华”的愿景走得太远？

美国前参谋长联席会议主席马伦就怀疑是中国军方故意放水，他在美国广播公司问及中国军方内部人员是否可能想破坏布林肯的访问时说："显然，我认为情况就是这样”。他拒绝了中国方面关于气球被风吹偏的说法。"他说："这不是一个意外，是故意的。

纽约时报报道，“这个气球如此显而易见，使得华盛顿许多人怀疑中国的情报部门和文职领导层究竟有没有相互通气。”胡佛研究所高级研究院泽加特认为：“这让人好奇，中国是谁在发号施令？”她认为，“这显然是中国近段时间犯下的最严重的非受迫性失误。”

事件暴露后，中方混乱的处理方式、前后说辞矛盾也让外界惊异，一颗因“不可抗力”进入美国的气球随后去加拿大转了一圈后又“意外”进入美国，而且，中方周一终于承认了美国的指认，还有另一颗中国气球在拉美上空徘徊，这不但让美国两党坐实中共自大到为所欲为，也让美国民间真切地意识到中国危害的咄咄逼人。

独立学者邓聿文在德国之声评论认为：“中美关系已经够坏了，布林肯访华原本多少可以修补一点，但“气球事件”又让它回到这种坏的节奏。随着美国两党在今年拉开总统大选的帷幕，未来两年，美中关系很可能出现地动山摇的一刻。”

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