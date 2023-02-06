泽连斯基应邀将出席9日举行的欧盟峰会

乌克兰/泽连斯基/欧盟/峰会

欧洲理事会主席米歇尔的发言人周一(2月6日）宣布，已经邀请乌克兰总统泽连斯基参加9日举行的欧盟二十七国领导人峰会，法新社援引消息人士称，泽连斯基可能于周四抵达布鲁塞尔。

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法新社消息，欧洲理事会主席米歇尔已邀请 乌克兰总统泽连斯基亲自出席即将举行的欧盟峰会。米歇尔的发言人巴伦德·莱茨(Barend Leyts）周一在推特上发文称，"出于安全原因，不会透露更多信息"。

一些欧盟消息人士向法新社透露，泽连斯基可能会在周四27国国家元首和政府首脑峰会期间访问布鲁塞尔。

如果消息得到证实，这将是乌克兰总统泽连斯基自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动军事进攻以来首次访问欧盟总部所在地布鲁塞尔。

欧洲议会的一位消息人士表示，泽连斯基有可能出席2月9日星期四举行欧盟特别全体会议。另外两名不愿透露姓名的欧洲议会消息人士也证实了这一消息。

米歇尔的发言人表示，乌克兰领导人在布鲁塞尔享有"永久性的邀请"。

不过，出于安全考量，乌克兰总统府没有证实这次访问。

泽连斯基去年12月22日前往华盛顿，这是他自战争开始以来的首次外访活动。 泽连斯基会见了美国总统拜登并在美国国会发表讲话。

欧盟27国领导人特别峰会定于周四和周五在布鲁塞尔举行，将主要讨论乌克兰战争的演变以及欧盟对乌克兰的支持。

欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩及其他欧盟高级代表上周五在基辅会见了泽连斯基，以表达对乌克兰加入欧盟进程的支持。

乌克兰自2022年6月起正式获得欧盟成员国候选国资格，虽然这将是一个漫长而艰难的过程，需要进行许多可能需要数年时间的改革，但乌克兰希望加快改革进程。

乌克兰并到欧盟的财政支持，欧盟已承诺提供500亿欧元援助，包括人道主义和军事援助。

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