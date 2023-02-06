白宫：气球残骸将交由情报专家分析 不会交还中国

美国/中国/间谍气球

美国白宫发言人2月6日周一表示，美国已经找到周六被击落的中国侦查气球第一批残骸，发言人称，美国不会将这些残骸归还中国，气球残骸将交由情报专家分析。美国国务院发言人普赖斯周一表示，美中双方没有就美国国务卿布林肯访华的重新安排进行“讨论” 。

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法新社消息，美国国家安全委员会发言人柯比周一在接受媒体采访时表示，派往东南部南卡罗来纳州海岸外的团队“从海面上回收了第一批(气球）的残骸”。

柯比指出，到目前为止，由于天气条件还无法展开水下行动回收这颗气球，华盛顿视之为间谍侦查气球。

柯比并表示，美国无意将收集到的(气球）残骸“归还”中国。

北美航空航天防御司令部（Norad）司令范赫克将军表示，一艘美国海军舰艇正在测量碎片落下的半径。他在另一场新闻发布会上表示，气球本身高约60米，并携带一个重达一吨多的承载物。范赫克将军表示，军方将细研究这些碎片。

美国总统拜登受到共和党强烈批评，指责他拖延太长时间击沉中国间谍气球，但柯比周一表示，延迟(击落）给美国一个机会，可以更好了解研究气球。目前各界都在等待碎片提供进一步的信息。

法新社报道指，美国国务院发言人普赖斯周一表示，自侵入美国领空的中国气球被击落后，美国与中国当局进行了接触，但他表示，双方没有就国务卿布林肯访华的重新安排进行“讨论” 。

普莱斯向媒体表示，即使在目前紧张局势加剧的时刻，我们仍希望(双方）能够拿起电话交谈。他并重申，美国希望与北京保持对话。

普莱斯进一步指出，美国正在与其盟友和合作伙伴保持联系，告知他们有关被称为"中国间谍气球"上收集到的信息。

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