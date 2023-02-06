联合国专家揭露百万藏族儿童被迫与家庭分离

西藏

2013年6月8日，在加州伯克利市。北加州藏人协会的藏人学校三周年庆典将藏人社区聚集在一起，参加传统的歌曲、舞蹈、服装等活动。

三位联合国特别报告员揭露，约有100万名藏族儿童与家人分离，被强行送入寄宿学校同化。

广告 继续浏览后续

受联合国人权委员会委托而不是以联合国名义发表声明的三位专家说，“我们对近几年针对藏族儿童的寄宿制度非常关切，它更像一个大规模的迫使藏族儿童同化到占人口多数的汉族文化中的计划。这种做法与有关人权的国际标准背道而驰。”

专家们指出，在这些寄宿学校里，西藏少数民族儿童被迫接受普通话的 "义务教育 "课程。此外，这些使用普通话的学校当局并不提供深入学习西藏少数民族语言、历史和文化方面的课程。

专家们感叹：“藏族儿童因此正在失去流利的母语以及用藏语与父母和祖父母轻松交流的能力，这加速了他们的同化和侵蚀了他们的身份认同。"

根据报告人，中国其他地区也存在着寄宿学校，但西藏少数民族地区的寄宿学校比例要高出许多，而且近年来还在增加。报告人表示，在中国全国范围内，寄宿学校的学生比例超过20%，但他们得到的信息表明，绝大多数的西藏儿童都住在寄宿学校，总共有近100万人。

专家们表示，藏族儿童进入寄宿学校人数激增， 往往与藏族人居住地区原来的农村学校被关闭，然后由几乎完全使用普通话进行教学和交流的学校取代有关。

专家们警告，“这些寄宿学校中有许多都远离就读学生的家庭。 通过一系列针对西藏教育、宗教和语言机构的压迫行动，当局似乎采取了将藏族身份强行同化为占主导地位的汉族的政策。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅