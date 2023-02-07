中国气球被击毁后北京拒绝接美防长电话

中美气球事件

这张由美国海军提供的图片显示，2023年2月5日，美国水兵在南卡罗来纳州默特尔海域打捞被击落的中国气球残骸。

中国“高空侦查气球”在美国上空被击毁当日，中方拒绝了美国国防部长奥斯汀与中国国防部长魏凤和电话通话的建议，这是美国国防部周二宣布的消息。

广告 继续浏览后续

不过，美国国防部发言人莱德准将表示，美国维持交流管道畅通的承诺继续不变。这位发言人的说法显示中方在获知气球被击落后异常愤怒。

美国F-22战机星期六在南卡罗来纳州海域上空用一枚响尾蛇导弹击毁了体积大如三辆公交车的中国气球。中方称这是一个用于搜集气象资料的民用气球，在“不可抗力”下“误入”美国，但美方认定这是中国的“间谍气球”，飞临美国敏感的核导弹基地所在的蒙大拿州上空搜集情报。

莱德准将周二表示，星期六，2月4日，在击毁中国气球之后，美国国防部提出建议，美国国防部长奥斯汀与中国国防部长魏凤和进行电话通话。

这位发言人称，“两国军队交流在这些时刻尤显重要，遗憾的是，中国共产党拒绝了我们的请求。”

中国政府周一称，美方击毁中国“民用气球”，“反应过度”，“严重破坏了两国关系。”

国际媒体注意到，中国在最初对美国上空出现高空侦察气球表达“遗憾”后，官方态度经过周末不断强化，指责美国“过度反应”及违反国际惯例。中国军方还威胁在类似情况下要采取没有说明的必要手段。

形成对比的是，在美方通报领悟还有一颗中国气球在拉美国家上空飞行后，中国当局终于在周一正式予以承认，中国驻哥斯达黎加圣何塞大使馆还正式作出“道歉”。

但中方对美国的态度周五只使用了“遗憾”，随后越来越强硬。而且令人不解的是，中方为什么在其气球进入美国领空后，不向美方通告以寻找解决方案，而是非要等到美方正式捅出这是中国气球后才被迫出面确认，还要继续坚称这颗先进入美国，后进入加拿大，再转入美国，飞临敏感的蒙大拿上空的气球是“意外”？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅