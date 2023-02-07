加国延长及扩大港人救生艇 团体促同时放宽移民申请条件

加拿大/香港

加拿大宣布，把因应《港区国安法》而让五年内在任何认可专上学院毕业港人申请「开放式工作签证」计划延长两年，并扩大计划适用范围至十年内毕业的港人。加拿大移民部相信，此举可让更多港人受惠；当地不少协助港人的团体亦欢迎当局放宽计划，但同时促请政府尽快放宽相连的永久居民申请资格。

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加拿大两年前推出「开放式工作签证」计划作为港人的「救生艇」，有关计划原订今(7日)到期，在期满前夕，加拿大移民丶难民及公民部部长费沙（Sean Fraser）宣布，延长「开放式工作签证」计划的申请期限至2025年2月7日；申请资格亦由原本五年内在加拿大或外国高等院校毕业，放宽至十年内毕业，合资格者均可申请最多三年的工作签证。

费沙在声明中表示，延长及扩大「开放式工作签证」体现加拿大继续支持港人及众多人士珍视的自由和民主，并可以让加拿大雇主在最需要的时候雇用更多技术工人，另外亦同时为港人提供宝贵的工作经验。但他表明，该部目前未有数据以决定是否为相关计划的港人提供申请永久居留的特别通道。

根据现行计划，成功申请「开放式工作签证」并工作一年後，可透过「香港通道」（Hong Kong Pathway）取得永久居留身份（Stream B），但申请永久居民身份者同样不得毕业超过五年，以致不少合乎资格取得工作签证者，无法透过Stream B取得永久居留权。最受影响的，便是2016/17年的毕业生。

英加两年共吸纳约18万港人

港加联丶温哥华支援民主运动联合会(简称「温支联」)丶沙省香港同行及温哥华香港协进会发表声明，欢迎移民部延长及放寛「开放式工作签证」申请条件，相信可吸引更多受惠港人申请来加国定居。但对当局未有相应地调整Stream B的永久居民申请条件，四会促请加国尽快放宽Stream B申请条件，以理顺整个「救生艇」政策，并延长政策至2026年以後。

另外，香港监察政策和倡议总监高文森(Sam Goodman)亦在社交平台上呼吁，期望在未来数月可以听到加国把「开放式工作签证」的延长和放宽延伸至Stream B。

中国在2020年6月底於香港颁布并实施国安法，被指打压人权，部分国家推出让港人离开的救生艇计划，加拿大政府於2021年2月推出相关计划，根据当局资料，截至上月已批出1700个永久居留权及接近3.3万个学习签证和开放工作签证予申请者，这些移民或准移民中，占七成以上属90後年轻人。

英国於2021年1月底推出的英国国民（海外）护照（BNO）「5+1」移民英国计划，两年间已签发14.45万个BNO签证与港人。英国内政部主管移民事务的国务大臣郑伟祺本月1日公布上述数字时，赞扬移英港人贡献英国社会及经济，并重申已於去年10月扩展「5+1」的涵盖范围至1997年後出生丶父母其中一方持BNO签证的港人。

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