土耳其叙利亚强震遇难人数增至7300人 土耳其十省进入紧急状态

土耳其/叙利亚/地震/救援

土耳其和叙利亚强烈地震造成的遇难人数已增至7300人，到2月7日周二晚间，救援人员仍在严寒中争分夺秒营救强烈地震后的幸存者。世界卫生组织警告说，随着搜救行动持续，最终死亡人数可能超过2万人。土耳其总统埃尔多安宣布，土耳其十省进入紧急状态。国际救援陆续展开：台湾第二批搜救队已经出发；乌克兰也派出救援队前往土耳其灾区。

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法新社报道，土耳其官方周二晚间发布的最新统计显示，当地时间周一凌晨土耳其东南部发生里氏 7.8 级地震，造成的死亡人数已增至5434人，2万6千人受伤；叙利亚遇难人数估计超过1800人，近4千人受伤，而地震造成的死伤人数还在不断增加。

世界卫生组织周二警告说，随着搜救行动持续，最终死亡人数可能超过2万人，并恐将造成多达2300万人受灾，世卫承诺提供长期救助。

世卫组织高级紧急官员马尚（Adelheid Marschang）表示，灾难总览地图显示，恐怕会有2300万人受灾，包括约500万名弱势群体。马尚说："灾区各地的民生基础设施受损，可能还包括医疗基础设施，主要在土耳其和叙利亚西北部。"

世卫总干事谭德塞表示，"现在必须与时间赛跑，世卫正在为灾区紧急运送賑济品。谭德塞说："我们出动了紧急物资，也启动了世卫紧急应变医疗团队网络，以便为伤者和最弱势群体提供必要的医疗服务。谭德塞并称，世卫组织"将与所有伙伴密切合作，以期在未来关键的数小时和数日期间给予援助，并在未来的数月和数年间，支援土、叙两国政府恢复与重建"。

土耳其总统埃尔多安宣布，南部10个城市为灾难地区，因大地震造成广泛破坏，而这些城市将进入为期3个月的紧急状态。他并感谢向土耳其提供协助的70个国家。

各国救援团队周二陆续抵达土耳其。

台湾第二批搜救队出发。中央社报道，继台湾首批搜救队6日晚间搭机前往土耳其救灾，第二批搜救人员也在周二晚出发。台湾行政院长陈建仁特别到场授旗，他相信队员定能达成任务，让世界看到Taiwan is helping。

中国政府派遣由82名队员组成的中国救援队，周二下午携带救援装备和物资，由首都机场出发飞往灾区。

正在战火中的乌克兰也派出救援队前往土耳其灾区。乌克兰政府周二晚间宣布，有87人组成的团队将被派往土耳其协助救灾。总统泽连斯基表示，已同土耳其总统埃尔多安通了电话，对地震给土耳其人民带来的悲剧深表哀悼。

法新社报导，欧盟危机管理执行委员雷纳希克（Janez Lenarcic）周二证实，欧盟已动员来自19个国家的27支搜救与医疗团队来协助土耳其，共投入超过1150名救难人员与70只搜救犬。

美国总统拜登表示，美国迅速调派救援团队开始支援土耳其搜救。白宫国家安全会议发言人柯比表示，美国将派出两支各79人的搜救团队；五角大楼与美国国际开发总署（USAID）也在与土耳其方面协调。

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