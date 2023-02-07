在奥贝维利耶有组织的非法洗钱活动

中国/法国

坐落在塞纳-圣但尼的奥贝维利耶的法国-亚洲国际批发贸易中心

《世界报》2月7日刊登长篇调查报道文章，关注巴黎郊区坐落在奥贝维利耶的法国-亚洲国际批发贸易中心一些非法洗钱活动，该批发中心有非法组织的洗钱网络，遍布科西嘉，意大利，西班牙和匈牙利。

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中国批发商与科西嘉关联的洗钱团伙

法国海关的数个报告让警察开始监视在巴黎奥贝维利耶“中华商贸城”批发中心。

在2021年1月27日法国警方突击搜查该购物区的一个叫做Shining Star 服装店，找出大笔现金，就是在这家中国批发商处发现了2118张20欧元纸币、1233张50欧元纸币、525张10欧元纸币纸币，共计12.5万欧元现金。这让调查人员确信，在这个时尚商店后隐藏着一个有组织非法银行。

音译名叫张忠深（Zhongshen Zhang）的店长在警方的审讯中说这些巨额现金是几周出售廉价 T 恤和裤子的收益，他都无法说服自己，他不认识放在他眼前的52张头像照片，其中包括来自科西嘉岛的罪犯。

此前法国警方经过数月的内部卧底和电话监听，确认奥贝维利耶这个 时装商店似乎与Le Petit Bar这个科西嘉岛犯罪团伙成员有现金供应关系。

警方的监视发现，在2019 年 12 月 19 日，有一名中介空手进入商店，几分钟后然后离开，手里有一个装满钞票的黑色塑料袋。 根据调查显示前几天香港的一个账户向该店转账195,212 欧元，随时进行的转账，有时数额更高。

中国商人提供现金外，还提供皮具或名表等收据。经过这个“洗钱”的现金投资在萨瓦省著名高山滑雪胜地库尔舍韦勒的一个餐厅项目，或者支付在科西嘉岛洗钱成员的昂贵的生活方式，这也形成了科西嘉与-奥贝维利耶洗钱模式。

种类多样的“服务”

这家时尚商店与商业区的其他一些批发来“中国制造”商品的店铺一样，被怀疑洗钱，成为有组织违法犯罪活动一部分，包括毒贩、专门从事虚假转移单、偷漏增值税等，或者更简单地说，为在建筑行业的承包商提供现金来支付未申报的工人的工资。

《世界报》查阅了几份海关内部文件显示，这些组织的违反团伙在这个中国商品批发中心迅速发展，显示出超强的恢复和适应力，就是这个隐蔽市场主要以现金运作，为各行各业的违反甚至犯罪集团提供不同服务。

首先，向法国销售假冒商品，比如向海关申报的8千欧元的集装箱，其实际价值为20万欧元，还有少申报数量等，这样获得盈余现金。

其次，通过人员进行洗钱行动，就是通过飞机，火车或者汽车入境者携带差额现金，而不向海关申报，或者用这些洗过的现金购买高档奢侈品，从事向中国带货买卖，比如在法国购买的一个1千欧元的手提袋，到中国出售价格是2千欧元。

还有用经过洗钱的现金购买法国排名的高档名酒，再出口到香港来逃避海关税，随后非法进入中国大陆，或者去赌场消费等。

最后，通过东欧或者直接向中国转账，来满足在中国的个人消费，或者偿还购买商品款项。

巴黎检察院在2020年1月10日与中国银行签署符合公共利益法律协议中指出，司法调查涉及居住在法国的中国公民系统的在法国销售没有申报的商品。

艰难金融调查

《世界报》的文章写道警方调查人员称，这种大规模贩运和诈骗网络构成了一个“巨大的平行市场”，其中“非常谨慎”的这些批发商是中心，这些“银行家”属于灰色地带，让调查人员“追踪现金”行动经常达到极限，特别是因为这些洗钱方式复杂、不透明且无视国界。

警方窃听中不同参与批发商店名字，就好像他们在交换好的购物地址一样。

在巴黎奥贝维利耶“中华商贸城”批发中心主要进行这些隐藏的交易，该商业区在2006年成立，有4千多平米，汇集280多个批发商。法国金融调查也显示其局限性，就是嫌疑人电话交谈，在他们手机中发现的照片，卧底人的信息，一切都汇集到这个商业区，即便在该区的几家商店由于被定罪后关闭，很快有其他店主再次重新营业。

该报引述财政部司法调查处（SEJF）负责人克里斯托弗•佩吕奥（Christophe Perruaux）在巴黎奥贝维利耶的法国-亚洲国际批发贸易中心是欧洲洗钱一个环节，而这种洗钱活动首先给这些商家带来危险，过去曾发生过针对奥贝维利耶的商人为敲诈勒索的目标案例， 例如冒充警察的男子以现金是假钱为由来敲诈这些商家。

法国财政部司法调查处发现“洗钱网”络延伸到欧洲其他国家，如一位匈牙利人向给在布达佩斯一家中国公司运送了数百万欧元现金。

负责人佩吕奥表示洗钱的方式千变万化，要了解整个洗钱网络是非常困难的， 一旦调查人员开始关注，这些洗钱结构就会消失，感觉就像水在流过我们的手，因此需要法国相关部门的合作。

明信片

《世界报》写到坐落在上海南部400公里处的温州成为关注重点，20万在法华人中有60%来自温州，这些商家主要以充满活力的家族企业为基础，用在社区内部资金流动推动的经济发展模式，也正是这种模式让洗钱活动得以开展。

交易通常以方言进行，加上使用密码，让调查人员无从下手。虽然一位线人说大量使用现金交易和使用双重会计是普遍做法，有时候是父子店规模较小，也没有上级，但是这些“洗钱”成为专长的商家也与犯罪网络有关联，有时在一个案件中涉及四五个不同背景的违反犯罪团伙。

在2021年秋天查出奥贝维利耶通过在西班牙马德里的中国商店做中转站，与摩洛哥有关联的洗钱网络。

这在个被命名为“可靠”案件中，一位摩洛哥人因非法携带 100 万欧元现金被捕，该洗钱网络每年提供​​数千万欧元资金，目前至少10 人因涉及该案被起诉。

法国海关文件强调中国人洗钱违法集团不仅专门从事现金存放和转移，而且为了达到目的，这些中国人有组织违反团伙旨在尽量减少或逃避关税和增值税，以最大限度地提高营业额。

让现金增值

调查人员发现仅仅依靠服装业务不足以让现金增值，最近还实施了其他渠道，例如购买特级葡萄园酒，向赌场玩家提供贷款，特别是坐落在 昂吉安莱班（Enghien-les-Bains）的赌场距离奥贝维利耶不远，现在有拥有法国国籍的新一代华人经营的 PMU 酒吧来获得更多现金。

在调查过程中也发现与其他犯罪行业有关联，特别是卖淫网络。 《世界报》能够查阅的一份警方记录表明，一些华人经营的按摩院出现增长的性服务、街头卖淫和“性旅游”活动，这与洗钱网络直接相连。

该报写到在2022 年 1 月，一名皮条客在他位于卢瓦雷省（Loiret）的家中被捕，他有 7,130 欧元现金，以及 23,000 欧元打算寄往中国的奢侈品。调查人员在搜索中发现在，他与批发商有联系，手写笔记本记录一系列账户提醒人们洗钱和卖淫网络之间的联系，与服装或皮革制品的价格混合在一起，标明“女孩的服务价格”。

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