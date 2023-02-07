德国、荷兰和丹麦将向乌克兰提供100辆豹1坦克

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德国、荷兰和丹麦的国防部长2月7日周二宣布，乌克兰将在未来几个月内收到至少100豹1A5(Leopard 1 A5 ）坦克，预计德国的豹2坦克将于3月下旬、4 月初运抵乌克兰。而俄军目前正朝深入顿内茨克的乌克兰两个重镇推进，泽连斯基呼吁西方提供更多武器以使乌军坚守乌东重镇。

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法新社消息，豹1型坦克属于老式装甲战车。德国、荷兰和丹麦三国周二在一份联合声明中称，这些德国制造的坦克是从工业库存中翻新的。

这一消息是在德国国防部长皮斯托厄斯 (Boris Pistorius) 突然访问基辅之际发布的。

消息称，除了交付豹1坦克之外，德国、荷兰及丹麦三国还承诺，为乌克兰士兵提供操作这些坦克的培训，并将提供配件和弹药。

德国新任防长皮斯托厄斯日前访问乌克兰首都基辅，与乌克兰总统泽连斯基及防长列兹尼科夫会面，在会谈期间谈到提供豹1坦克，他并称，乌克兰军方在2024年第一或第二季之前，最少有三个营配备这一款的坦克，他并表示，此举有望实现乌克兰自卫及抵挡攻击的能力。

三国并表示，有关的倡议也对其他伙伴国开放。 比利时表示有兴趣参与这项计划。

在德国政府向德国企业开放绿灯，允许向乌克兰提供企业库存的坦克后，向乌克兰交付豹1战车成为可能。 可能向乌克兰提供的这款坦克总数为178辆，但由于这项坦克已经退役多年，实际可以交付的数量将取决于修复翻新的时间。

豹1坦克是豹 2 坦克的前身，德国在今年1月底同意从德国联邦国防军的装备中提供14辆豹2主战坦克。

乌克兰敦促西方国家加快运送这些有助于击退俄罗斯进攻的重型坦克。 德国的豹2坦克将于3月下旬、4 月初运抵乌克兰。

另外，波兰已承诺交付14 豹2A4坦克，加拿大交付4架豹2坦克，而拥有豹2坦克的芬兰、瑞典和挪威已表示愿意向乌克兰提供坦克，西班牙和葡萄牙也做出承诺。

另据报道，俄罗斯周二表示，俄军正朝乌克兰巴赫姆特市和布格列达尔镇推进，这是乌东顿内茨克州的两大交战点，而顿州现已成为俄军攻势一触即发之处。

法新社报导，在俄军公布上述消息前，乌克兰总统泽连斯基上周警告，乌军将坚持战斗以尽可能捍卫巴赫姆特（Bakhmut）"堡垒"，他呼吁请西方提供更多武器让乌军能守住这座城市。

俄罗斯国防部长绍伊古在与国防官员召开的会议中表示："作战行动此刻在布格列达尔（Vugledar）和阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）成功推进。"

绍伊古并列出俄军近来在顿内茨克州"解放"的7座村落，包括元月间被俄军攻下的盐矿城镇苏勒答尔（Soledar）。

巴赫姆特位于苏勒答尔以南不远处，是个受到战火重创的城市，市内人口几乎已全数逃往外地。当地连月来的激烈战斗，已成为俄军侵乌近一年来耗时最久的攻击行动。

俄军一旦攻下巴赫姆特，将取得继续深入顿内茨克的通道，而俄罗斯当局已决心将攻占顿州作为优先军事任务。

另外，巴黎市长反对俄罗斯运动员参加奥运会的想法。

巴黎市长办公室周二表示，在乌克兰战争仍在继续的情况下，巴黎市长伊达尔戈反对俄罗斯选手参加2024年奥运会。

伊达尔戈曾在上个月表示，她认为俄罗斯人可以“以中立的身份”参加奥运会，以避免“剥夺运动员的比赛机会”。而上述声明意味着她的立场发生了改变。

国际奥委会此前曾表示，如果俄罗斯和白俄罗斯运动员获得亚运会参赛资格，那么他们就有可能参加2024年奥运会，从而引发了乌克兰及其盟友的谴责。

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