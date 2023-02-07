欧盟首份外国操弄资讯报告：中俄联手威胁加大

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欧盟对外事务部周二2月7日发表首份"外国资讯操弄干扰威胁"报告，指出中、俄两个威胁主体的合作令人担忧。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利在论坛致词中表示："如果资讯有毒，民主将无法运作。"

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中央社消息，欧盟对外事务部（European External Action Service，EEAS）负责人、欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在该部周二举办的外国资讯操弄干扰（foreign information manipulation interference，FIMI）论坛致词说："如果资讯有毒，民主无法运作。"

除了俄罗斯长期对欧洲操弄资讯、试图影响舆论，博雷利表示，欧盟自新冠疫情流行以来，开始关注"叙事之战"（the battle of narratives），也就是中国对外操作资讯的现象。

欧盟对外事务部自2015年以来共收集到超过1万5000件外来势力对欧洲资讯操弄案例。周二发布针对去年10月至12月的100个案例分析报告，其中俄罗斯83件，以俄语占最多；中国12件，其中7成为英语；还有5个案例是中俄协作。

博雷利表示："（资讯操弄）威胁主体如俄罗斯与中国之间的合作，这是这份报告令人担忧的主要发现。"

根据这份报告，旨在"误导议题方向"的资讯操弄在中国对欧案例占56%、俄罗斯占42%；意图"歪曲事实"的在俄罗斯案例占35%、中国占18%。

这些假资讯攻击对象最多是乌克兰，其次为欧盟机构，博雷利本人和美国也是被针对的对象。报告指出，中国特别意图分化西方，将美国描绘为欧洲不安的来源。

至于中俄合作操弄欧洲舆论，报告指出，中国官方控制媒体和中共官员社群媒体均协助放大有利于俄罗斯政府的阴谋论，例如散布美军在乌克兰设生物实验室的假新闻。

在欧盟对外事务部的论坛中，欧洲议会"外国干预欧盟民主程序特别委员会"（INGE）主席格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）等多位与会者都直言，欧盟面对假新闻"还没准备好"、"太脆弱"，当务之急是建立民众对资讯战、混合战的状况认知，以及因应问题的迫切感。

曾在2021年11月率领欧洲议会第一个正式代表团访台的格鲁克斯曼，特别分享他访台时与现任数位发展部长唐凤交谈的心得。

格鲁克斯曼说："台湾在中共常态的（资讯）攻击下建立了民主，他们用灵活敏捷的方式因应。"包括集结媒体、公民、智库、非政府组织，建立快速且全面的假新闻反应机制，值得欧盟参考。

博雷利并宣布，欧盟执委会将建立应对外国资讯操弄的"资讯分享及解析中心"（Information Sharing and Analysis Centre），以集中汇整、分析案例，分享知识及经验。

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