气球事件打乱了习近平的开局之年？

中美气球事件

气球事件导致外界对中国领导人习近平领导力质疑之际，习近平强调“中国式现代化”打破了“现代化等于西方化”迷思，不过，要推进“中国式现代化”，他认为“必须抓好开局之年的工作”。

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那么，2023年是习近平第三任总书记之后的“开局之年”？习近平在新进中央委员及候补委员、省部级主要领导干部学习班开班式上特别强调十八大以来，也就是他登上中共总书记宝座以来，“成功推进和拓展了中国式现代化”，而且创立了“新时代中国特色社会主义思想”，他在讲话中隐去了这个一长串文字表述的思想最前面的“习近平”三个字。

习近平说，“党的领导决定中国式现代化的根本性质”，换句话说，习近平界定的这个不同于西方的中国现代化的性质，其实是一党独裁下的“现代化”，他补充，只有坚持党的领导，中国式现代化才能前景光明。

这是否符合一些观察人士的批评？这个习定义的中国式现代化是封闭性的，一党专制的，没有现代化国家通常所具有的现代性：包括开放，民主、自由、人权等基本价值观。

但是习近平认为这一“中国式现代化”，“代表着人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态”，习近平更宣称，中国式现代化“打破了现代化=西方化迷思”。它蕴含着独特的世界观，价值观，文明观，民主观等等。

在展示这一中国式现代化蓝图之后，习近平谈到“国家安全观”，他说，要“坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全和重点领域安全。”这应该与他不断强调的“保江山”有关系。

在这一背景下，习近平说推进中国现代化面临各种风险，“必须增强忧患意识，坚持底线思维”，“敢于斗争”。讲到最后，习似乎回到更现实的层面，他说推进中国式现代化，“必须抓好开局之年的工作”。开局之年的工作是什么，他没有再讲。

2023年应是习近平担任第三任中共总书记的“开局之年”，但开局之年连官方公布的数字都无法乐观，一个是去年经济增长仅为3%，为文革导致中国经济崩溃以来第二低；一个是官方正式承认中国人口萎缩，这是六零年代大饥饿以来首度出现的事件，而后者是带有趋势性的事件，一些专家怀疑中国“未富先老”症状全出。

习近平没有解释过中国面临的形势很严峻的原因何在？其实普遍的看法是，这与他的三年严酷清零政策有着极密切的关系，三年清零在民间白纸抗议、经济滑坡、染疫人数止不住的爆炸性增长背景下被迫于去年12月7日告终。

中国人喜欢说“新年大吉”，但习总书记的“开局之年”发生了一个不太“吉利”的事件，中国释放的气球飞到美国领空，中方说这是为了搜集气象资料“误入”美国，美方不相信，认定这是执行间谍任务，于是把气球击毁了。这件事的直接后果就是习近平与拜登确定的美国国务卿布林肯2月5日访问北京告吹，这次访问本应是近六年之后第一位美国外交高官访问北京。从习最近展示的一些姿态看，他至少不希望在开局之年把中美关系搞砸。

纽约时报援引专家分析，布林肯访华取消，让习近平失去了要求美国减少施压的机会。华盛顿正在通过加强与亚洲盟友的安全伙伴关系，限制向中国出口半导体等措施，向中国施加越来越大的压力，“促使美国减少施压本可能会让习近平把更多注意力放在紧迫的国内事务上，比如重振中国疲软的经济”，气球事件暴露了习近平政权内部的沟通和控制出了问题，习本人引以为傲的安全机构也没有像他所认为的那样起作用，这让一些美国专家对习近平的领导力提出了质疑。

未来将接任总理的李强主持了前面提到的新进中央委员及候补中央委员以及省部级主要领导学习班开班式，李强两句话总结直奔开班式要旨，要在座的党国诸位高官“深刻领悟两个确立的决定性意义”，做到“两个维护”。

观察人士指出，恐怕这个学习班会议的意义就在这里，在这开局之年，一切都很慌乱之际，强调确立习近平在全党的核心地位，确立习近平思想的指导地位，比什么都重要。“中国式现代化”说来道去，仍然在围绕着习近平个人的权力打转。让人多少有点费解的是，为什么要不断地强调“两个确立”，难道习近平的核心地位还没有真的确立吗？

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