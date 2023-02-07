英媒：香港「Disney+」再下架动画 涉中国强迫劳动

香港/政治

迪士尼影音串流平台「Disney+」似乎再次把中国忌讳的动画从香港播放平台下架，英国《金融时报》报道，「Disney+」香港平台《阿森一族》（The Simpsons）其中一集突被下架，当中有影射中国新疆强迫劳动的嘲讽对白。

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这篇周一刊出的报道指，涉事的是《阿森一族》第34季第2集，与去年10月播出，但最近却在香港平台被下架，故事描述其中一个角色正透过虚拟单车旅程欣赏中国风光，当画面出现世界七大奇迹之一的中国长城时，讲师的旁白说：「请看看中国的奇迹：比特币矿山丶由孩子们制造智能手机的强迫劳动营」。

中国被指在新强把维吾尔族人困在营内，并实施强迫劳动，联合国人权高级专员去年更发表报告，指北京「严重违反人权」，可能触犯「反人类罪」。北京否认侵扰新疆人权，声称那是教育营。

港府发言人没有回应有否要求迪士尼将节目下架，但声言电影检查条例不适用於串流平台。迪士尼则拒绝回应。

现时未知迪士尼是自我审查抑或应当局要求而将动画从香港下架，但报道指出，迪士尼本月有两套漫威( Marvel)电影在中国上映，而香港浸会大学电影学院副教授吴国坤则估计，此举更多是迪士尼的自我审查，因为该公司在中国有巨大商业利益，还包括主题公园等等，故此可能策略性地把会得罪中国的集数下架。

迪士尼之前曾於2021年把2005年播出的第16季第12集《阿森一族》从香港平台下架，该集内容谈及主角一家到中国，在天安门广场背景下参观毛泽东遗体时，画面竖立一块碑，写有「1989年，此处没事发生」；另又出现影射六四事件中的「坦克人」的片段。

另外，迪士尼真人版电影《花木兰》2020年上映时，在片尾的鸣谢名单中，出现「吐鲁番公安局」丶「新疆自治区党委宣传部」等新疆中共机构，引发舆论抨击，并触发美国共和及民主两党共19名国会议员去函迪士尼，要求行政总裁包正博交代该公司与新疆当局的合作关系，并质问对方对新疆政治复杂性的认知度。

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