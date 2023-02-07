2022年中国失去美国第一大贸易国地位

中美贸易

2022年美国进口急剧上升，对外贸易赤字创下历史性纪录，但伴之以一个突出的现象，中国却失去了美国第一大贸易伙伴国的地位。

广告 继续浏览后续

美国商务部周二公布的数字显示，中国失去了美国第一大贸易伙伴国地位。这是2019年以来首次发生的事件。那一年，中美贸易大战激烈，导致中国对美出口贸易倒退。

根据美国商务部的数字，美国2022年从中国进口了5370亿美元产品，低于美国从欧洲联盟进口的5530亿美元。

导致中国丧失美国第一大贸易国地位的原因，主要因归咎于北京严酷的清零政策，以及美国供应来源的多样化，特别是来自其他亚洲国家的供应增加。

不过，与2021年相比，美国从中国进口的总体数量有所增加，当年为5050亿美元。

根据美国商务部，美国2022年对外贸易赤字创下历史性纪录，也就是说，这是自1960年以来最高的赤字水平。

根据周二公布的数据，美国去年与世界其他最大经济体的商品和服务逆差为9481亿美元。比2021年的历史性纪录还多出1030亿美元，即12.2%。

逆差高升主要由于进口的急剧上升，从一年前的34020亿美元跃升至39580亿美元。 数量的增加反映了美国企业和消费者对外国制造的产品和服务的强劲需求，因为国际贸易正在从两年的新冠大流行中复苏。

从汽车行业到消费品（药品、移动电话等）、工业材料和用品以及食品（增加261亿美元），美国所有主要行业去年的进口都有所增加。

但中国却没有从这一复苏形势中明显获益。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅