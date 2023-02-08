华盛顿指中国向全球五大洲施放间谍气球

间谍气球事件

2023年2月4日星期六，一个大气球漂浮在大西洋上空，就在美国南卡罗来纳州的海岸边。气球最后被一架F-22战斗机的导弹击中后坠落。

美国白宫发言人卡琳·让-皮埃尔周三说，中国在最近几年部署了一支“用于在全球从事间谍活动的气球舰队”。

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美国白宫发言人卡琳·让-皮埃尔周三在白宫新闻简报会上表示，“中国的气球出现在全球五大洲”，它们“侵犯了国家主权”。

面对中国近年来向全世界派遣间谍气球的情形，这位发言人表示，美国正在“同盟国和合作国家”展开协商。

美中围绕中国“间谍气球”之争愈演愈烈，在一只巨大的中国气球侵入美国高空，被美国战机击毁几日后，美国总统拜登周二在国会发表国情咨文时明确就此表示，美国不会容忍中国威胁。但他补充说，美国也不会寻求与北京发生冲突。

拜登对国会议员说：“正如我们上周明确所做的，如果中国威胁了我们的主权，我们将一如所做过的那样采取行动保卫我们的国家”。

进入美国领空的中国气球被美国认定为“间谍气球”，在美国上空盘旋一周后被美国战机击落，中国则称这是一只“民用性质”的气球，主要用于“气象研究”，指责美国做法过度。

美方当时还宣布，另一只中国高空侦查气球正在拉美上空飞行。在2月4日一架F-22击落这支气球后不久，中方承认这只几乎同时出现在拉丁美洲上空的气球也是中国施放的。中国向哥斯达黎加就此道歉，但不肯向美国认错。

华盛顿在击落这只气球后还表示，中国已经不是第一次向美国放气球，在特朗普执政期间，中国气球三次短暂进入美国领空，在拜登执政初期，又一颗中国气球进入了美国

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