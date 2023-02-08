批评埃尔多安声浪不断上升 推特在土耳其受到限制

土耳其/地震

土耳其和叙利亚遭受强烈地震，死亡人数增至超过12,000 人，在灾难发生两天后幸存者机会越来越渺茫，土耳其国内对总统埃尔多安的批评声浪不断上升，推特在土耳其受到限制。

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法新社报导，土耳其警方自这场地震发生以来已拘捕18人，理由是他们在社交媒体发布"煽动性"贴文，或批评土耳其总统埃尔多安政府处理灾情的方式。

法新社记者目前无法在土耳其各地连上推特，但透过翻墙软件VPN可以连上。根据监测网络故障事件的非政府组织Netblocks.org，推特在土耳其受到限制，遭到所有主要电信业者完全封锁。

该组织警告："在经历周一（6日）的致命连环地震后，这项过滤措施可能影响进行中的社区救援工作。"该组织指出："土耳其过去发生国家紧急情况和安全事件期间，曾有限制社交媒体的历史。"

土耳其总统埃尔多安周三先后到卡赫拉曼马拉什和哈塔伊等受灾省份视察灾情。他回应有关救援工作的批评时承认，当局在地震后的初期反应存在问题，但他同时指出，面对这样大规模的灾难，是难以事先做好准备应对，而政府会加快废墟清理和房屋建设。埃尔多安并呼吁民众不要理会"挑拨的人"，强调目前是要团结一致的时刻。他称，不能容忍一些人为了政治利益而发放负面信息。

法新社称，由于网上对政府批评声浪不断，土耳其主要移动电话提供商无法访问Twitter。

另外，埃尔多安表示，政府会为每个受灾家庭提供1万土耳其里拉，折合约530美元的援助，并承诺会在10个受灾省份启动大规模住房行动，为灾民提供安置房屋。

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